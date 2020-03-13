JetBrains построит офисный комплекс в Приморском районе. Против выступают местные жители

Публичные слушания по проекту строительства нового офисного комплекса JetBrains прошли 11 марта — в них приняли участие более 200 жителей Приморского района. В рамках слушаний обсуждалось увеличение высотности будущего здания — 54 метра вместо разрешенных 40. Общая площадь комплекса составит около 37 тысяч квадратных метров — в эту цифру заложен в том числе трехуровневый полузаглубленный паркинг на 705 машиномест.

Как пишут участники движения «Красивый Петербург», все присутствующие «единогласно выступили против какой-либо застройки, независимо от высотности, поскольку она предполагается на исторической территории парка 300-летия Санкт-Петербурга». «Учитывая то, что на район в последние годы легла чрезмерная транспортная, экологическая, социальная нагрузка из-за объектов, построенных на территории парка и в непосредственной близости, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства только усугубит ситуацию», — отмечают активисты.