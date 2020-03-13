Компания JetBrains, создавшая язык программирования Kotlin, планирует построить новый офисный комплекс в Приморском районе. Территория под застройку принадлежит компании (сейчас там располагается парковка) и не находится на территории парка 300-летия Петербурга. Несмотря на это, местные жители выступают против строительства — они указывают на то, что развернувшиеся работы повлекут за собой увеличение транспортной, экологической и социальной нагрузки.
JetBrains построит офисный комплекс в Приморском районе. Против выступают местные жители
Публичные слушания по проекту строительства нового офисного комплекса JetBrains прошли 11 марта — в них приняли участие более 200 жителей Приморского района. В рамках слушаний обсуждалось увеличение высотности будущего здания — 54 метра вместо разрешенных 40. Общая площадь комплекса составит около 37 тысяч квадратных метров — в эту цифру заложен в том числе трехуровневый полузаглубленный паркинг на 705 машиномест.
Как пишут участники движения «Красивый Петербург», все присутствующие «единогласно выступили против какой-либо застройки, независимо от высотности, поскольку она предполагается на исторической территории парка 300-летия Санкт-Петербурга». «Учитывая то, что на район в последние годы легла чрезмерная транспортная, экологическая, социальная нагрузка из-за объектов, построенных на территории парка и в непосредственной близости, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства только усугубит ситуацию», — отмечают активисты.
«Собака.ru» обратилась за комментарием к представителям JetBrains. Они еще раз напомнили, что высота застройки может отклониться от закона на 14 заявленных метров — «но при прохождении процедуры согласования и общественных слушаний». «Стройка не находится на территории парка — он начинается через дорогу и отделен от нашего офиса комплексом «Питерлэнд». Эта часть территории никогда не планировалась для зеленых насаждений общего пользования. Слушания прошли тяжело, люди кричали, топали ногами и вели себя агрессивно. И хотя наверняка, таких было меньшинство, они задавали тон всему мероприятию и не всегда получалось услышать тех, кто пришел задать вопрос и услышать ответ», — рассказали в компании.
Действующий бизнес-центр JetBrains занимает 2 гектара территорий и расположен напротив торгово-развлекательного комплекса «Питерлэнд» на Приморском проспекте. В 2017 году участок вместе с двумя зданиями апарт-отеля был выкуплен у компании «Стремберг». Новый офисный комплекс появится «с нуля» на территории, где сейчас располагается асфальтовая парковка.
«Мы собираемся построить офис на 1000 дополнительный рабочих мест к имеющимся 1000 и предусмотреть дополнительно 450 мест для парковки. По нашим ожиданиям, заняты будут около 300 из них. На слушаниях одними из наших аргументов были следующие — мы платим большой налог в городской бюджет, мы создаем высококвалифицированные рабочие места. Мы готовы сотрудничать с администрацией по благоустройству прилегающих территорий, которые нам не принадлежат. В целом, мы осознаем проблему: людей часто не слышат, и тот или иной бизнес делает, что хочет. Мы принципиально не хотим участвовать в черных схемах, поэтому подготовили презентацию и пришли на эти слушания», — добавили «Собака.ru» в JetBrains.
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