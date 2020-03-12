«Почта России» запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

Для того, чтобы разрешить отправку посылок по номеру телефона, необходимо установит приложение «Почта России» для iOS — и в разделе «Еще»—«Мой профиль» переключиться в соответствующий режим. При этом «Почта России» не будет показывать ФИО или адрес получателя — только индекс, город доставки и имя отправителя.

«Посылка придет в отделение по адресу из профиля, до востребования. Отправитель сможет оформить посылку, оплатить ее онлайн и сдать без очереди, зная только номер телефона получателя. Отправитель не узнает полное ФИО или домашний адрес, а посылку можно будет получить по смс-коду», — отмечают разработчики приложения.

Как пишет TJ со ссылкой на пресс-службу «Почты России», в дальнейшем планируется запустить аналогичный сервис и в приложении для Android.

Напомним, ранее «Почта России» впервые с 2016 года сократила сроки доставки посылок. Новые нормативы, которые начнут действовать с 15 ноября, будут распространяться на 7800 направлений — по ним посылка дойдет от отправителя до адресата за 2-8 суток.

«Почта России» также планирует преобразовать свои отделения в «Центры притяжения». Такое название получил новый проект концепции, которая подразумевает появление на почтовых территориях гастрономических маркетплейсов с продажей алкоголя, аптек, отделений банков и МФЦ, а также образовательных и медицинских центров. А петербургский Главпочтамт хотят превратить в общественное пространство.

Реставрация началась в ноябре 2018 года. В рамках реконструкции, которую проводит «Почта России», уже через два-три года на территории здания 18 века появится фуд-маркет, коворкинг и даже концертная площадка. Еще в начале года вице-губернатор Георгий Полтавченко и глава «Почты России» Николай Подгузов заявили, что Главпочтамт превратят в культурное пространство с сохранением изначальной функции. Позже также стало известно, что после реконструкции в здании откроется музей.