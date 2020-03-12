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«Почта России» запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

«Почта России» запустила сервис отправки посылок по номеру телефона. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно только приложение для iOS. Адресант сможет оформить отправление, оплатить его онлайн и сдать без очереди, зная только номер телефона получателя — и посылка придет ему в отделение «до востребования».

Для того, чтобы разрешить отправку посылок по номеру телефона, необходимо установит приложение «Почта России» для iOS — и в разделе «Еще»—«Мой профиль» переключиться в соответствующий режим. При этом «Почта России» не будет показывать ФИО или адрес получателя — только индекс, город доставки и имя отправителя.

«Посылка придет в отделение по адресу из профиля, до востребования. Отправитель сможет оформить посылку, оплатить ее онлайн и сдать без очереди, зная только номер телефона получателя. Отправитель не узнает полное ФИО или домашний адрес, а посылку можно будет получить по смс-коду», — отмечают разработчики приложения.

Как пишет TJ со ссылкой на пресс-службу «Почты России», в дальнейшем планируется запустить аналогичный сервис и в приложении для Android.

Напомним, ранее «Почта России» впервые с 2016 года сократила сроки доставки посылок. Новые нормативы, которые начнут действовать с 15 ноября, будут распространяться на 7800 направлений — по ним посылка дойдет от отправителя до адресата за 2-8 суток.

«Почта России» также планирует преобразовать свои отделения в «Центры притяжения». Такое название получил новый проект концепции, которая подразумевает появление на почтовых территориях гастрономических маркетплейсов с продажей алкоголя, аптек, отделений банков и МФЦ, а также образовательных и медицинских центров. А петербургский Главпочтамт хотят превратить в общественное пространство

Реставрация началась в ноябре 2018 года. В рамках реконструкции, которую проводит «Почта России», уже через два-три года на территории здания 18 века появится фуд-маркет, коворкинг и даже концертная площадка. Еще в начале года вице-губернатор Георгий Полтавченко и глава «Почты России» Николай Подгузов заявили, что Главпочтамт превратят в культурное пространство с сохранением изначальной функции. Позже также стало известно, что после реконструкции в здании откроется музей.

 

 


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Дарья Гладких,
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