В Петербурге начали штрафовать за неоплату парковки

Следить за платными парковками в центре Петербурга будут контролеры — три пеших сотрудника Городского центра управления парковками и два автомобиля. Они зафиксируют на камеры все припаркованные автомобили и отправят снимки в ГЦУП, после чего информационная система выявит нарушителя.

Оплатить парковку можно через специальные паркоматы, путем смс-оповещения, на сайте Единого парковочного пространства или в мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга». Час парковки автомобиля обойдется в 60 рублей, абонемент на месяц для жителей домов в центре Петербурга — 1800 рублей, общегородской на месяц — 12 000 рублей. Штраф за неоплату парковочного места составит 3 000 рублей. Его придется оплатить в течение 60 дней.

В Городском центре управления парковками также рассматривают возможность расширения зоны платных парковок. Сейчас они действуют на дорогах, ограниченных Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки — в будущем планируется охватить также до 476 трасс в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском районах.

Напомним, в конце прошлого года власти Петербурга утвердили уровень максимальной стоимости платной парковки на 2020 год. Дешевле всего стоянка обойдется мотоциклистам и тем, кто предпочитает ездить на мопеде. Ранее вся Думская улица и часть прилегающей к ней улицы Ломоносова стали пешеходными по выходным и праздничным дням. На улице Рубинштейна также планировали ввести платную парковку для автомобильного транспорта, правда, позже объяснили, почему это невозможно.