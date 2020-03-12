Основная программа стартует в 11:30 — с детского спектакля «Лунь» от театра Vokrug. В 16:00 состоится показ спектакля «Алеутские сказки» в постановке Малого театра кукол, а в 19:00 — выступление артистов Социально-художественного театра и участников проекта «Театральный дом». Свои выступления дадут группы «Сестра Петра», «Пролетарское танго», «Бохошик», The Kitchers, а также мультиинструменталист Виталий Погосян и дуэт Вова Чё Морале.

Завершением фестиваля станет благотворительная лотерея, провеет которую журналист, креативный директор Новой сцены Александринского театра и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Малич. В рамках лотереи будут разыграны лоты, представленные музыкантами и актерами — Ромой Зверем, Юрием Шевчуком, Ириной Старшенбаум, Валерием Сюткиным, Максимом Леонидовым, Светланой Сургановой, Александром Петровым и Данилой Козловским.

Помимо основной программы с выступлениями и мастер-классами, в рамках фестиваля «Дом, в котором тепло» откроются два шоурума — с одеждой, обувью, аксессуарами, украшениями, косметикой, дизайнерскими куклами и игрушками, а также продуктовый — со сладостями, сырами, маслами, мороженым и различной выпечкой. Все товары можно будет приобрести за благотворительное пожертвование, рекомендуемая сумма которого озвучена на изделии.

Следом за шоурумом расположится детская зона для детей 5-12 лет — с настольными играми, столами для рисования песком или акварелью, а также занятиями по раскрашиванию глиняных и деревянных фигурок. Для маленьких посетителей в возрасте от 3 до 6 лет также будет организована специальная зона — с сухим бассейном, конструкторами, раскрасками, игрушками-каталками, пазлами и другими развлечениями.

Благотворительный фестиваль «Дом, в котором тепло» пройдет 28 марта в пространстве Crystal Hall на Гатчинской улице, 26. Начало в 11:00, вход свободный.