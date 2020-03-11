В Петербурге демонтировали не менее 16 исторических вывесок советского времени. Без ставших привычным для горожан указателей остались булочные, универсамы, гостиницы и ателье после жалоб пользователя портала «Наш Санкт-Петербург» Антона П. В чем их ценность и нужны ли они городу, «Собака.ru» объяснили шеф-дизайнер биеннале «Манифеста-10» Андрей Шелютто, преподаватель академии Штиглица, автор книги «Дизайн мебели в СССР» Александр Семенов и создатель сообщества «Вывески Ленинграда» художник Илья Тихомиров.
После жалоб петербуржца в городе демонтировали десятки советских вывесок. Чем они ценны и почему их нужно сохранить?
«Старые вывески — носители гораздо большего, чем то, что на них написано. Я в этом убедился за пять лет существования нашей группы. Когда создавал ее, думал, что меня одного эта тема волнует. Ошибался! Сейчас на сообщество подписаны люди самого разного возраста и интересов.
Для одних старые вывески — повод вспоминать. Одна из подписчиц написала в комментариях: «Нам, прожившим в Союзе половину своей жизни, вывески советской поры — как привет из детства, юности, молодости». Это же очень важно — передавать из поколения в поколение какие-то бытовые истории. Это мирит отцов и детей, подогревает интерес к истории своей семьи. И, как мне кажется, разрушает нездоровые идеологические мифы, которыми мы сейчас обрастаем.
Для других старые вывески — неотъемлемая часть облика города, его «лица». Кстати, мировая практика показывает, что старая вывеска, даже не существующего ныне предприятия, может быть не только ориентиром и «звоночком из прошлого», но и туристической достопримечательностью.
Для третьих — наглядное пособие: это ведь не наскоро набранные Таймсом или Ариалом поделки, а серьезная работа, которая часто учитывала в первую очередь вид места, а не «хотелки» арендатора или брендбук компании — органично вписывалась в облик здания. В этом я и вижу уникальность этих конструкций. Не в их «советскости», а в чувстве меры, гармоничности».
Александр Семенов
Преподаватель академии Штиглица и института Культуры, автор книги «Дизайн мебели в СССР» и создатель Telegram-канал «Русский камамбер»
«Ценность дореволюционных надписей на фасаде зданий объяснять уже не приходится — большинству понятно, что их необходимо сохранять. Значение советского наследия менее очевидно. «Стариков надо уважать», — скажете вы. А как быть с теми «кому за» и молодежью? Они все еще учатся выживать, чтобы рано или поздно дожить до старости. Но у многих ли получится сделать это?
Через лет 30 советские вывески будут восприниматься такой же древностью, артефактом времени, как в нынешнее время досоветские. Много примеров сохранившихся фасадных надписей начала XX века вы сможете назвать? Раз и обчелся. А сколько их было в свое время? Сотни, тысячи. Видимо, должно остаться чуть больше, чем ничего, чтобы мы опомнились и прекратили уничтожение собственной истории. Советская вывеска — это один из памятников ушедшей эпохи. И нам решать, как будет выглядеть Петербург: он будет насыщен множеством потрясающих историй или превратиться в краткую заметку о текущем дне.
Для каждого исторического периода СССР характерны собственные стилистические особенности и материалы. В 20-е фасадные надписи часто выполнялись в виде рельефа под цвет здания. Буквы были угловатые, строгие и лаконичные. Конструктивистской постройке — конструктивистский шрифт! Середина XX века запомнилась более спокойными и классическими начертаниями. В 60-е — начале 70-х обожали делать металлические слова, набранные прописью. Чего только стоит надпись «Санаторий "Репино"» в Курортном районе. Во второй половине 70-х и 80-е вырос интерес к конструктивизму и в шрифты вернулась некоторая брутальность, свойственная этому стилю. Вместе с тем постепенно приходят игривые, затейливые мотивы постмодернизма, эксперименты с пропорциями и геометрией.
Вывески могут быть типовыми или выполнеными по индивидуальному заказу. Они проектировались как художниками-конструкторами, так и специалистами без художественного образования. Делали их в разных местах: от мастерской в частном гараже до крупного предприятия. Некоторые из них смотрятся аляповато с точки зрения композиции и цветового решения. Но, к сожалению, и типовых, и штучных (красивых и безвкусных) вывесок сохранилось так мало, что их ценность стала одинаковой. Массовое давно превратилось в единичное. Да и не только красавцы имеют право на существование».
Андрей Шелютто
Советский плакатист, шеф-дизайнер биеннале современного искусства «Манифеста-10» (2014), дизайнер 100-летия русского павильона на Венецианском биеннале и многого другого, директор галереи Trottola (Флоренция)
«Эти вывески перестали выполнять навигационную функцию, но сохранили историческую, ностальгическую. Кому они мешают – сложно понять. Может быть, психопат, может, неправильно ориентирующийся в чем бы то ни было человек. За чем действительно надо следить, так это за тем, что нарушается образ города – и отнюдь не советскими вывесками, а современными. Ладно, страшный у тебя логотип, это твое дело. Но когда ты его в гигантском размере размещаешь на доме – это безобразие.
Есть еще одна проблема посерьезнее – везде стоят пластиковые окна и торчат кондиционеры. Во Флоренции за пластмассовую раму могут посадить на два года. Вместо борьбы с советскими призраками, лучше бы обратили внимание на это. К сожалению, сегодня Петербург выглядит в половину хуже, чем мог бы.
Советские вывески были лучше, чем сейчас. Все, чем руководили художественные советы, было, как ни странно, лучше. Я работал в Госкомиздате, и откровенно уродливых книг там не выпускали – они все проходили через три совета.
Подобные объекты обязательно сохраняются в других городах: я часто вижу в Риме и Флоренции вывески не только прошлого, но и позапрошлого столетий. Не убирают, например, старые пометки на вокзале Санта-Мария-Новелла, хотя там давно поменялось расположение служб и офисов. Они помечены другими вывесками, а старые – это памятник типографики и дизайна».
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