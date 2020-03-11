После жалоб петербуржца в городе демонтировали десятки советских вывесок. Чем они ценны и почему их нужно сохранить?

«Старые вывески — носители гораздо большего, чем то, что на них написано. Я в этом убедился за пять лет существования нашей группы. Когда создавал ее, думал, что меня одного эта тема волнует. Ошибался! Сейчас на сообщество подписаны люди самого разного возраста и интересов.

Для одних старые вывески — повод вспоминать. Одна из подписчиц написала в комментариях: «Нам, прожившим в Союзе половину своей жизни, вывески советской поры — как привет из детства, юности, молодости». Это же очень важно — передавать из поколения в поколение какие-то бытовые истории. Это мирит отцов и детей, подогревает интерес к истории своей семьи. И, как мне кажется, разрушает нездоровые идеологические мифы, которыми мы сейчас обрастаем.