В Петроградском районе установят памятную доску Жоресу Алферову

Инициатором установки памятной доски выступил Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд) — мемориальная табличка также выполнена по их эскизу. «В этом доме с 2001 по 2019 год жил выдающийся физик, академик Российской академии наук, лауреат Нобелевской премии Жорес Иванович Алферов», — такая надпись будет сопровождать доску, пишет «Петербургский дневник».

Торжественное открытие памятной доски пройдет в 14:00 15 марта.

Советский и российский ученый-физик Жорес Алферов был удостоен Нобелевской премии по физике в 2000 году — за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто и микроэлектронных компонентов. С 1991 по 2017 год являлся вице-президентом РАН. В 2001 году Законодательное собрание Петербурга присвоило Алферову звание почетного гражданина города. В ночь на 2 марта 2019 года на 89-ом году жизни Алферов скончался в Петербурге от острой сердечно-легочной недостаточности.

Напомним, Академическому университету РАН в Петербурге присвоили имя Жореса Алферова. Учреждение было основано по инициативе Алферова как научно-образовательный центр Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе — вплоть до своей смерти в марте 2019 года Нобелевский лауреат являлся его бессменным ректором. Кроме того, с 2020 года петербургские ученые начнут получать премию имени Жореса Алферова. Награда будет присуждаться «за выдающиеся результаты в области науки и техники».