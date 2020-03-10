«Разрушение петербургского спортивно-концертного комплекса, переданного концессионеру для реконструкции в целях создания объекта концессионного соглашения, не предусмотрено в качестве основания для досрочного расторжения соглашения по инициативе Санкт-Петербурга. При этом необходимо отметить, что обязательство по реконструкции СКК, предусмотренное концессионным соглашением, предполагает изменение его параметров», — говорится в ответе губернатора.

Вопрос привлечения к ответственности виновных в обрушении СКК, по словам Беглова, «входит в сферу компетенции следственных органов и подлежит разрешению в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту обрушения крыши» комплекса. Ранее Комитет по законодательству петербургского ЗакСа также принял решение о том, что парламентское расследование обстоятельств обрушения СКК и гибели рабочего не отвечает требованиям таких расследований — а значит проводить соответствующие разбирательства не будут.

«Мы просили провести проверку, наказать виновных, расторгнуть концессионное соглашение. Нам отвечают, что, оказывается, разрушение СКК не предусмотрено в качестве основания для досрочного расторжения соглашения. Что же еще должен быть сделать «концессионер», чтобы город расторг соглашение с вандалами? И еще нам отвечают, что обязательство по реконструкции СКК, предусмотренное соглашением, предполагает изменение его параметров. То есть разрушение СКК — это изменение параметров?», — комментирует Вишневский.