Смольный не будет расторгать концессионное соглашение с компанией «СКА Арена» на реконструкцию СКК «Петербургский». Как объяснил губернатор Петербурга Александр Беглов в ответ на обращение депутата ЗакСа Бориса Вишневского, «разрушение СКК... не предусмотрено в качестве основания для досрочного расторжения соглашения».
Смольный не будет расторгать соглашение о реконструкции СКК со «СКА Ареной». Беглов объяснил, почему
«Разрушение петербургского спортивно-концертного комплекса, переданного концессионеру для реконструкции в целях создания объекта концессионного соглашения, не предусмотрено в качестве основания для досрочного расторжения соглашения по инициативе Санкт-Петербурга. При этом необходимо отметить, что обязательство по реконструкции СКК, предусмотренное концессионным соглашением, предполагает изменение его параметров», — говорится в ответе губернатора.
Вопрос привлечения к ответственности виновных в обрушении СКК, по словам Беглова, «входит в сферу компетенции следственных органов и подлежит разрешению в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту обрушения крыши» комплекса. Ранее Комитет по законодательству петербургского ЗакСа также принял решение о том, что парламентское расследование обстоятельств обрушения СКК и гибели рабочего не отвечает требованиям таких расследований — а значит проводить соответствующие разбирательства не будут.
«Мы просили провести проверку, наказать виновных, расторгнуть концессионное соглашение. Нам отвечают, что, оказывается, разрушение СКК не предусмотрено в качестве основания для досрочного расторжения соглашения. Что же еще должен быть сделать «концессионер», чтобы город расторг соглашение с вандалами? И еще нам отвечают, что обязательство по реконструкции СКК, предусмотренное соглашением, предполагает изменение его параметров. То есть разрушение СКК — это изменение параметров?», — комментирует Вишневский.
31 января после многолетних споров в Петербурге обрушился построенный в 1970-х СКК «Петербургский». Его хотели снести с 2018 года, но после сопротивлений градозащитников все же объявили конкурс проектов реконструкции. Правда, несмотря на это, с осени там происходили демонтажные работы, а сегодня начали срезать крышу, во время чего вся постройка внепланово была уничтожена. Погиб один рабочий.
Сейчас скульптуры «Искусство» и «Спорт», стоявшие у входа в СКК, передали на хранение футбольному клубу «Зенит», а Законодательное собрание отказалось от расследования обрушения комплекса.
С 10 февраля в ускоренном режиме велись работы по разбору обрушившихся конструкций СКК «Петербургский». Их проводили в ускоренном режиме и даже в ночное время — для того, чтобы как можно быстрее обеспечить безопасность на строительной площадке. 28 февраля при помощи кранов демонтировали последнюю уцелевшую часть фасада комплекса.
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