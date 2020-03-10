Стало известно, когда в Петербурге начнется технологическая разводка мостов

«Технологические разводки начнутся на следующей неделе, ориентировочно в ночь на 17 марта, в понедельник мы получим график. Проверку должны пройти все мосты. В течение всей зимы, пока мосты не разводили, наши специалисты занимались работами внутри технических помещений мостов, проверяли гидравлические системы, центры управления», — рассказали «Петербургскому дневнику» в «Мостотресте», отметив, что проверки начнутся с больших мостов, таких как Литейный и Троицкий.

Технологическая разводка мостов включает в себя проверку все систем — для этого достаточно поднятия крыла моста даже на 10 сантиметров. В «Мостотресте» отмечают, что ни один мост на данный момент не вызывает опасений. «Все в порядке, больше всего работ проводилось на Литейном мосту: там шла замена насосов гидравлической системы», — добавили в ведомстве.

Сезон навигации-2019 завершился в Петербурге 30 ноября. Разводки мостов по графику начнутся уже в апреле — с 10 апреля на Неве и Малой Неве и с 20 апреля на рукавах Невы. Официально сезон навигации откроется 10 апреля 2020 года.

Ранее «Мостотрест» подвел итоги сезона навигации-2019, которая стартовала 10 апреля и завершилась 30 ноября. За это время было проведено 2 285 разводок петербургских мостов, 84 из которых — технологические, а по Неве прошли 3 104 судна. Рабочие провели ремонтные работы на 31 сооружении, наиболее важными из которых стали работы на Благовещенском мосту — там восстановили надписи с наименованием моста, отреставрировали памятные доски, а также заменили асфальт.