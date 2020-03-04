Для двух крупнейших российских архивов в Петербурге построят новое здание

В ведении архивного комитета Петербурга находятся 7 государственных архивов. По состоянию на 1 января 2020 года, в них хранится свыше 11,7 миллионов единиц документов, в том числе 10,9 миллионов дел на бумажных носителях и 749,7 тысяч — аудиовизуальных. Новое современное здание построят для двух архивов — Центрального государственного исторического архива и Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга. Плановый срок завершения строительства, а также местоположение будущего здания, пока не называются.

Кроме того, Смольный рассматривает возможность строительства подземного книгохранилища библиотеки имени Маяковского в Петербурге. Предполагается, что после завершения работ по реконструкции здания на набережной Фонтанки, 46, которая ведется в 2018 года, в городе откроется современная библиотека с информационным пунктом — здесь можно будет получить сведения о книгах, а также воспользоваться коворкингом. Также соединят два здания — русского фонда и фонда литературы на иностранных языках. После реконструкции на уровне первого этажа появится проход-галерея.

«В дальнейшем будем думать о создании подземного книгохранилища во дворе библиотеки. Нам необходимо внести ряд изменений в законодательство России, чтобы осваивать подземные пространства. Если нам это удастся, то начнем один из пробных вариантов», — передает «Петербургский дневник» слова губернатора Петербурга Александра Беглова. Плановый срок окончания работ — 10-12 декабря 2020 года.

Напомним, ранее библиотека имени Маяковского переехала на Литейный проспект. Теперь там временно располагается книгохранилище — перемещение стало необходимостью в связи с проведением реконструкции основного здания на набережной реки Фонтанки. На Охте открылся еще один филиал библиотеки — с издательским ателье, дополненной реальностью и залом-трансформером. Новый отдел Маяковской открылся в «Пассаже». А еще библиотека начала выдавать книги на дом читателям без прописки в Петербурге и Ленобласти.