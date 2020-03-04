В Гатчине планируют создать «Аэропарк» — общественное пространство об истории авиации со скейт-парком и роллердромом. Концепция будущей территории одержала победу во во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений — для ее реализации из федерального бюджета будет выделено 90 миллионов рублей.
В Гатчине появится «Аэропарк» — общественное пространство об истории авиации со скейт-парком и роллердромом
Новое общественное пространство «Авиапарк» предполагается создать в в Гатчине для «динамично развивающегося микрорайона Аэродром» с населением более 27 тысяч человек. Проект предполагает создание на территории катка и роллердрома, скейт-парка, сети велосипедных дорожек, установку аэротрубы, павильонов проката спортинвентаря, экопарковок и «умных» остановок. Также в парке появится пешеходный маршрут, который посветят истории авиации. Его доминантой станет Музей истории военной авиации — интерактивная зона с демонстрацией образцов первых военных самолетов.
Еще одним проектом, победившим от Ленинградской области, стала концепция реконструкции южной части парка «Приморский» в Сосновом Бору. Она предусматривает благоустройство пляжа с установкой площадки для пляжного волейбола, кабинок для переодевания и теневых навесов-зонтиков, а также создание пешеходной зоны со смотровыми площадками, велодорожками, игровыми комплексами под открытым небом. Также в парке появится павильон-лекторий и павильон-ярмарка.
Напомним, Комитет по благоустройству Петербурга запустил онлайн-голосование, в рамках которого горожане смогут выбрать, какие парки, скверы и сады будут облагорожены в 2020 году. В числе предложенных вариантов — 15 адресов, не более 10 из которых войдут в программу благоустройства. Кроме того, в этом году в Центральном районе благоустроят две зеленые территории — сад «Дружбы» на Литейном проспекте и безымянный сквер на Кирочной улице.
Ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. В сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель, а во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха.
В Красногвардейском районе Петербурга благоустроили Малый Ильинский сад. Там появилось новое освещение и уличная мебель, а также сцена с небольшим навесом для проведения мероприятий. В Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).
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