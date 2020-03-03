Пансион воспитанниц Министерства обороны получит собственный театр, плавучую сцену и спорткомплекс

В рамках второй очереди строительства пансиона воспитанниц Министерства обороны, открывшегося 1 сентября 2019 года, на пустующих территориях Безымянного полуострова возведут трехэтажный комплекс. На трех этажах разместят фехтовальный зал, крытый легкоатлетический стадион, залы для спортивных игр, фитнеса, кардиотренировок и борьбы самбо, а также пневматический тир на девять стрелковых направлений и площадку для игры в керлинг.

Также в корпусе появятся четыре танцевальных класса, музыкальная школа с камерным залом, театральная студия, медиацентр и мастерская художественно-прикладного искусства, а на восточной части полуострова построят театр с зрительным залом на 600 мест. «По многочисленным просьбам родителей девушек первого набора особое внимание уделено созданию парка с зелеными насаждениями для встреч и прогулок. Он станет частью проекта по благоустройству с дизайнерским оформлением открытых мест отдыха. По всему периметру полуострова сделают велодорожки. Вокруг основного корпуса установят ветрозащитные панели», — рассказала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Плавучая сцена, которая будет работать в летнее время года, появится на понтонах на другой стороне от острова Бычий. После завершения строительства второй очереди пансион приобретет завершенный оригинальный вид и станет современной достопримечательностью города с возрожденным историческим смыслом знаменитого Смольного института благородных девиц, считает Шевцова.