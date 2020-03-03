Как проходила работа над реставрацией памятника Николаю I – от найденных эскизов Монферрана до результатов двухлетних исследований

Сергей Макаров: «Когда мы приступили к реставрации памятника, выяснилось, что не осталось никаких исторических чертежей. Мы не смогли найти в российских архивах подлинные материалы Монферрана о том, как памятник конструктивно устроен, описаний материала и его строительства.

В январе 2019 года произошел удивительный случай в гостинице «Астория»: журнал «Собака.ru» пригласил меня на беседу вместе с Сергеем Чобаном. До начала интервью редактор спросил о наших планах. Я рассказал, что 160 лет памятник практически ни разу капитально не реставрировался и нет исторических материалов. Чобан, не изменившись в лице, сказал: «Как это нет? У меня все есть в личной коллекции». У него оказался портфель Монферрана, в котором сохранились подлинные чертежи памятника. Он приобрел его на аукционе Christie’s, где распродавались ценные вещи известного коллекционера Попова. Я ему благодарен за возможность сделать качественные сканы со всех чертежей, теперь мы точно знаем, как памятник устроен, какой конструктив постамента, какие материалы использовались».