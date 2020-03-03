В гостинице «Астория» состоялась презентация проекта реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади, которая стартует в этом году. На реализацию проекта по программе КГИОП будет выделено 116,4 млн руб. Председатель комитета Сергей Макаров и главный архитектор проекта Глеб Чусовитин рассказали, какие этапы реставрации уже пройдены, а какие – только намечаются. «Собака.ru» записала все самое важное.
Как проходила работа над реставрацией памятника Николаю I – от найденных эскизов Монферрана до результатов двухлетних исследований
Сергей Макаров: «Когда мы приступили к реставрации памятника, выяснилось, что не осталось никаких исторических чертежей. Мы не смогли найти в российских архивах подлинные материалы Монферрана о том, как памятник конструктивно устроен, описаний материала и его строительства.
В январе 2019 года произошел удивительный случай в гостинице «Астория»: журнал «Собака.ru» пригласил меня на беседу вместе с Сергеем Чобаном. До начала интервью редактор спросил о наших планах. Я рассказал, что 160 лет памятник практически ни разу капитально не реставрировался и нет исторических материалов. Чобан, не изменившись в лице, сказал: «Как это нет? У меня все есть в личной коллекции». У него оказался портфель Монферрана, в котором сохранились подлинные чертежи памятника. Он приобрел его на аукционе Christie’s, где распродавались ценные вещи известного коллекционера Попова. Я ему благодарен за возможность сделать качественные сканы со всех чертежей, теперь мы точно знаем, как памятник устроен, какой конструктив постамента, какие материалы использовались».
Какие реставрации памятника проводились до этого
Глеб Чусовитин: «Памятник императору Николаю I был открыт 25 июня 1859 года на Исаакиевской площади Петербурга по заказу Александра II. Над ним работал Огюст Монферран при участии скульпторов Петра Клодта, Роберта Залемана и Николая Рамазанова. Начиная с конца 19 века неоднократно осуществлялись ремонтные реставрационные работы, но они затрагивали отдельные элементы и носили локальный характер.
Лишь в конце 1980-х годов состоялись исследования и наиболее полная реставрация монумента за весь период существования. В частности, были устранены трещины на опорных ногах конной статуи. После этого – только минимальные профилактические мероприятия.
Когда встал вопрос о необходимости реставрации
О необходимости реставрации памятника стало понятно в начале 2000-х годов, когда были зафиксированы существенные признаки ухудшения его состояния, которых становилось все больше. В 2017 году, на момент начала обследования, у памятника было обнаружено множество неисправностей в части мраморной облицовки, бронзовых элементов, конструкции, были утрачены ряд деталей барельефов и фигур из бронзы. Было очевидно, что он нуждается в реставрации, которая должна сопровождаться исследованиями, дополняющими и расширяющими все результаты прошлых лет.
Для этого в два этапа обследовали памятник и его техническое состояния, после чего были разработаны соответствующие рекомендации. Особое внимание уделялось изучению конструктивных особенностей в тех узлах, которые было мало изучены или не изучены вовсе. В частности, способу закрепления конной статуи и отдельных элементов пьедестала.
В своих работах специалисты опирались на анализ исторических материалов, дошедших до нас, включая чертежи Огюста Монферрана, а также на подробные отчеты строительства и результаты предыдущих исследований и работ по сохранению памятника. Для составления полной картины устройства монумента проводились радиолокационное, геодезическое и ультразвуковые обследования, зондирование и капиллярная дефектоскопия.
Что удалось выяснить в ходе исследований
Исследования длились два года. В 2018 году согласовали первый этап проекта: в мастерских отреставрировали фонари и ограды памятника, установили леса, чтобы завершить финальный этап инженерно-технического обследования. Специалисты провели биологические и герметические работы, изучили состояние материалов памятника и создали трехмерную модель.
Наиболее удачным получилось исследование, показавшее, что конная статуя является единым целым с постаментом. Железный каркас, усиливающий соединение задних ног коня с плинтом, заложен П. Клодтом при отливке. Устойчивость статуи обеспечивает распределение массы на весь плинт, она зафиксирована за счет четырех металлических тяжей, которые уходят вглубь пьедестала.
Оказалось, что два анкера из опорных ног коня переходят на две направляющие, через которые с помощью четырех анкеров конная статуя закреплена к пьедесталу. Два анкера имеют длину около 7 метров, а другие два – не больше трех. Мы также обнаружили, что четыре эмблематические фигуры состоят из нескольких отливок и соединены между собой на пьедестале – так же, как и конная скульптура.
Состояние конной статуи можно назвать удовлетворительным, но в аварийном состоянии находится постамент из-за многочисленных сквозных трещин. Из-за них в местах расхождения каменных блоков облицовки постоянно увлажняется внутренняя кирпичная кладка пьедестала. Эксперты также обнаружили еще одну трещину на основании у подножия фигуры – бронза отжата от каркаса коррозией металла. Особенно это выражено на левой ноге коня.
Какую работу еще предстоит выполнить
В процессе исследования были рассмотрены различные варианты планируемой реставрации – от подхода наиболее близкого к консервации без внедрения в памятник, с реставрацией всех предметов исключительно по месту, до вариантов работы с применением демонтажа целого ряда элементов, в том числе конной статуи. В результате выбрали оптимальную программу предстоящих работ: реставрация памятника будет производиться по месту за исключением его отдельных бронзовых элементов, в том числе барельефов.
Работы займут два года. В первую очередь будут реставрировать конную статую и ее бронзовый постамент с герметизацией наружной поверхности современными технологическими методами. Одновременно с этим пройдет демонтаж бронзовых элементов. После расчистки швов и просушки внутренней кладки пьедестала начнется реставрация каменной облицовки и бронзовых элементов пьедестала по месту. Затем обратно будут установлены барельефы, вензеля и буквы посвятительной надписи. А уже после основных работ планируется переборка гранитного тротуара с ремонтом электрических сетей для подсветки памятника».
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