В преддверии 8 марта можно подарить «Добрый сертификат». Это акция в поддержку животных из приютов

Так, можно подарить «Добрый сертификат» на 3000 рублей, который обеспечит месяц жизни питомца в приюте, на 1000 рублей и 10 дней, а также на 300 рублей — это примерно 6 кормлений одной кошки или собаки. Также можно оплатить сертификат на любую другую сумму.

«Идея в том, что человек может его купить на 8 марта на любую сумму. Этот сертификат отправится по email получателю. Но главная особенность в том, что получатель не просто получит сертификат для рамочки, а сможет самостоятельно потратить подаренные баллы. То есть выбрать питомца, выбрать для него необходимые услуги», — рассказали «Собака.ru» в Teddy Food.

Подарить «Добрый сертификат» и проявить заботу к животному из любого приюта можно по ссылке.

Напомним, Петербург стал участником социального проекта Teddy Food, направленного на решение проблемы прозрачности, в июле 2019 года. В рамках проекта можно выбрать питомца из петербургского приюта, заказать ему миску корма, сделать стрижку, причесать или почистить зубы, подарить игрушку, которая может стать его любимой, или оплатить необходимую помощь в лечении. Главное — после этого за животным можно наблюдать в режиме реального времени, 24 часа в сутки.