Компания «Газпром нефть» подвела итоги международного конкурса на разработку архитектурной концепции развития территории на Охтинском мысе в Петербурге. Победителем стало японское бюро Nikken Sekkei — по их архитектурному проекту, который получил название Crystal Vessel («Хрустальный корабль»), здесь будет возведен 28-метровый комплекс из двух зданий и парк, выходящий на набережную Невы.
«Газпром нефть» показал концепцию нового общественного пространства на Охтинском мысе в Петербурге
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Фотографии предоставлены пресс-службой "Газпром нефть"
На первом уровне 28-метрового комплекса обустроят многофункциональную общественную зону с пространством для выставок, конференц-залами, ресторанами, кафе, спортивным и медицинским центрами, а также различными бытовыми сервисами. В остальной части комплекса будет создано рабочее пространство для сотрудников «Газпром нефти» — с центрами развития технологий и управления международными проектами. Доминантой станет обзорная площадка под открытым небом, которую планируется разместить на воздушном переходе, соединяющим два здания.
Облик парка на территории Охтинского мыса вдохновлен историей Петербурга как морской столицы России. Архитектурное решение создаст «сквозную видимость» со стороны правого берега Невы на Смольный собор и прилегающий к нему парк. Предполагается, что общественная зона и парк на набережной ежедневно смогут принимать до 1000 посетителей.
«Основной принцип нашей концепции Crystal Vessel (Хрустальный корабль) — уважая историю, смотреть в будущее. Санкт-Петербург — особый город, в котором к любому архитектурному проекту нужно всегда подходить с особой осторожностью и ответственностью. Мы постарались выразить в архитектуре гений этого места, его глубокую историческую связь с развитием России как великой морской державы. С другой стороны, для нас важно создать здесь архитектурный проект мирового уровня, придать этому месту больше открытости и прозрачности и сделать это место доступным и привлекательным для горожан и туристов», — рассказал президент архитектурного бюро Nikken Sekkei Тадао Камеи.
Напомним, член правления «Газпром-нефти» Елена Илюхина рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге в начале февраля 2020 года. Уже тогда предполагалось, что общественное пространство возле будущего комплекса станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшим качество городской среды района Охты.
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