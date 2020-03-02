«Газпром нефть» показал концепцию нового общественного пространства на Охтинском мысе в Петербурге

Облик парка на территории Охтинского мыса вдохновлен историей Петербурга как морской столицы России. Архитектурное решение создаст «сквозную видимость» со стороны правого берега Невы на Смольный собор и прилегающий к нему парк. Предполагается, что общественная зона и парк на набережной ежедневно смогут принимать до 1000 посетителей.

«Основной принцип нашей концепции Crystal Vessel (Хрустальный корабль) — уважая историю, смотреть в будущее. Санкт-Петербург — особый город, в котором к любому архитектурному проекту нужно всегда подходить с особой осторожностью и ответственностью. Мы постарались выразить в архитектуре гений этого места, его глубокую историческую связь с развитием России как великой морской державы. С другой стороны, для нас важно создать здесь архитектурный проект мирового уровня, придать этому месту больше открытости и прозрачности и сделать это место доступным и привлекательным для горожан и туристов», — рассказал президент архитектурного бюро Nikken Sekkei Тадао Камеи.

Напомним, член правления «Газпром-нефти» Елена Илюхина рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге в начале февраля 2020 года. Уже тогда предполагалось, что общественное пространство возле будущего комплекса станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшим качество городской среды района Охты.