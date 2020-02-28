Наступит ли мировой экономический кризис из-за коронавируса? Объясняет экономист

Могут ли последствия коронавируса быть хуже, чем у глобальной рецессии 2008-2009 годов или Великой депрессии 20-х?

Правдоподобность этих прогнозов связана с тем, что после последней рецессии 2008-2009 годов мы наблюдаем один из самых длительных периодов роста, в частности на фондовых рынках — он длится уже 11 лет. Многие называют это пузырем, теоретически, если он лопнет, может произойти огромный крах рынков, сопоставимый с прошлой рецессией или великой депрессией 1929 года. Взрыву пузыря может способствовать не только коронавирус, но какое-то другое событие.

Но отличие современной экономики от экономики прошлого – сейчас денежные власти развитых и развивающихся стран пытаются решать любые проблемы, активно заливая их деньгами. Мы видим, что постоянно снижаются ставки: недавно это сделали наш ЦБ, ФРС в Америке, ЦБ Евросоюза, по этому же пути идут власти азиатских стран. В итоге там, где могла бы начаться рецессия, этого не происходит. Рецессии всегда начинались с того, что люди перекладывались из акций или товарных рынков в деньги или золото – это защитные активы. Это имеет смысл, когда деньги сами приносят доход, если их дать в долг. В условиях, когда деньги не в дефиците, доходность по облигациям очень низка, например, в Европе она отрицательная, в Америке — примерно сопоставима с инфляцией. Это не выглядит привлекательным на фоне акций, которые приносят реальные доходы. В этом заключается отличие: денежные власти постоянно гасят предпосылки к тому, чтобы фондовые рынки рухнули и коллапс произошел.

Конечно, бесконечно это делать нельзя: сегодня в Европе отрицательные процентные ставки, хотя несколько десятков лет назад это было непредставимо, это нечто кардинально новое, чего не наблюдалось никогда. То есть ты даешь в долг и сам же за это платишь, экономический нонсенс. Он стал возможен из-за накачки деньгами центральными банками экономики, чтобы сдержать ее от падения.

Это игла денежно-кредитной политики: и, как и в случае с наркотиками, постепенно будет требоваться все большая доза для достижения такого же эффекта. Теоретически мы можем прийти к ситуации, когда денежно-кредитная политика перестанет работать, последняя сдерживающая сила исчезнет.

Как выглядит худший возможный сценарий?

Фондовые рынки схлопнутся, будет сильный обвал. Через это экономика проходила уже несколько раз. С одной стороны, это тяжело для людей, с другой — такие события оказывают оздоравливающее, тонизирующее воздействие. Рост не может происходить бесконечно. Капиталистическая экономика всегда развивалась через спады и подъемы. Во время рецессии и депрессий накапливаются предпосылки для будущего роста.

Сколько это может длиться, предположить сложно. Великая депрессия вошла в историю не только потому, что это был невиданный спад, но и потому, что длилось это очень долго — 10 лет. Американская экономика смогла выбраться только благодаря войне, когда появился спрос на американскую продукцию у воюющих государств. Но тогда не проводилась денежная и налогово-бюджетная политика, нацеленная на поддержание и стимулирование экономики. Сейчас такие меры стали правилом. За весь послевоенный период не было спадов и депрессий такого масштаба в значительной степени благодаря политике государств.