В сентябре 2019 года компания «БалтикСтрой», владеющая усадьбой Орловых-Денисовых в Коломягах с 2013 года, предложила Смольному выкупить памятник архитектуры. Несмотря на то, что КГИОП поддержал идею, новым владельцем здания стал ООО «Апероль» — как пишет «Фонтанка», теперь в пространстве усадьбы планируют создать общественное пространство, доминантой которого станет ресторан традиционной русской кухни.
В усадьбе Орловых-Денисовых в Коломягах появится общественное пространство с рестораном традиционной русской кухни
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Здесь и далее фото: citywalls.ru
В собственность ООО «Апероль», которое принадлежит дизайнеру Юлии Любомировой, здание усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах площадью 1359 квадратных метров перешло в конце января 2020 года. Проектом приспособления исторического здания под современные нужды займется создатель порта «Геркулес» рядом с «Лахта-центром» и совладелец ресторанной группы «Чеховъ» Владимир Любомиров.
«Мы планируем сделать в усадьбе Орловых-Денисовых общественное пространство с рестораном. Планируется, что это будет самый крупный из наших ресторанов, по концепции примерно как «Чеховъ», с традиционной русской кухней и со средним уровнем цен», — рассказал Любомиров, отметив, что проект является полностью частным, а его развитие происходит именно в рамках ресторанной группы.
Разработкой концепции восстановления займется ООО «Архитектурное бюро Литейная часть-91» Рафаэля Даянова. «Там памятник, а значит, давать прогнозы по срокам и стоимости — дело неблагодарное. Из предметов охраны там как минимум три зала и внешний вид. Заказчик хочет все сохранить и отреставрировать. В принципе здание стоит, особых трещин я там не вижу, и, конечно, никаких разговоров о сносе не идет», — рассказывает Даянов. Открытие обновленной усадьбы запланировано на 2021 год.
Усадьба Орловых-Денисовых была возведена в 1839-1841 годах по проекту архитектора Алексея Горностаева в стиле классицизм. Особняк стоит на возвышенности на улице Главная в Коломягах — во времена первых владельцев здание отличалось своим скромным, строгим и простым архитектурным обликом фасада одновременно с пышной отделкой парадных интерьеров. Утраты убранства происходили в годы советской власти — тогда в здании расположили склады, колхозные службы, сельский магазин и клуб, кинотеатр, общежитие для студентов, интернат детей-инвалидов. С середины 1960-х годов в отремонтированном особняке расположится интернат престарелых женщин.
Напомним, в начале сентября в петербургском районе Коломяги после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых. Его благоустраивали два года — лечили более 100 деревьев, восстанавливали объемно-пространственную композицию и адаптировали для посещения людьми с ограниченными возможностями. Парк имеет статус памятника федерального значения — чтобы благоустроить зеленую территорию, специалисты прибегли к историческим документам. За два года в парке воссоздали ландшафтную композицию, восстановили газоны и дорожки, укрепили береговую линию Графского пруда и почистили водоем.
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