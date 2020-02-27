В собственность ООО «Апероль», которое принадлежит дизайнеру Юлии Любомировой, здание усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах площадью 1359 квадратных метров перешло в конце января 2020 года. Проектом приспособления исторического здания под современные нужды займется создатель порта «Геркулес» рядом с «Лахта-центром» и совладелец ресторанной группы «Чеховъ» Владимир Любомиров.

«Мы планируем сделать в усадьбе Орловых-Денисовых общественное пространство с рестораном. Планируется, что это будет самый крупный из наших ресторанов, по концепции примерно как «Чеховъ», с традиционной русской кухней и со средним уровнем цен», — рассказал Любомиров, отметив, что проект является полностью частным, а его развитие происходит именно в рамках ресторанной группы.

Разработкой концепции восстановления займется ООО «Архитектурное бюро Литейная часть-91» Рафаэля Даянова. «Там памятник, а значит, давать прогнозы по срокам и стоимости — дело неблагодарное. Из предметов охраны там как минимум три зала и внешний вид. Заказчик хочет все сохранить и отреставрировать. В принципе здание стоит, особых трещин я там не вижу, и, конечно, никаких разговоров о сносе не идет», — рассказывает Даянов. Открытие обновленной усадьбы запланировано на 2021 год.