Скульптуры «Искусство» и «Спорт», стоявшие у входа в СКК, передали на хранение футбольному клубу «Зенит»

«По соглашению со "СКА Ареной" и для сохранения исторического наследия, имеющего отношение к развитию и популяризации спорта в городе, ФК "Зенит" взял скульптурную композицию перед СКК на временное и ответственное хранение, скульптуры будут храниться на "Газпром Арене"», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

31 января после многолетних споров в Петербурге обрушился построенный в 1970-х СКК «Петербургский». Его хотели снести с 2018 года, но после сопротивлений градозащитников все же объявили конкурс проектов реконструкции. Правда, несмотря на это, с осени там происходили демонтажные работы, а сегодня начали срезать крышу, во время чего вся постройка внепланово была уничтожена. Погиб один рабочий. «Собака.ru» рассказывает историю модернистского здания, которое так и не успело стать объектом культурного наследия.