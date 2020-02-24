Во вторник в Петербурге ожидается похолодание до минус трех градусов

Согласно прогнозу, ночью температура воздуха составит от -1 до -3 градусов, в дневное время – от +1 до -1. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер подует со скоростью 8-13 метров в секунду. На дорогах местами может образоваться гололедица. Кроме того, атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, а днем – понижаться.