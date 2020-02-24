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Во вторник в Петербурге ожидается похолодание до минус трех градусов

Во вторник, 25 февраля, в Петербурге ожидается похолодание. Об этом свидетельствует информация на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

  • Фото: Shutterstock

Согласно прогнозу, ночью температура воздуха составит от  -1 до -3 градусов, в дневное время  – от +1 до -1. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер подует со скоростью 8-13 метров в секунду. На дорогах местами может образоваться гололедица. Кроме того, атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, а днем – понижаться.

Напомним, 23 февраля, в Петербурге обновился рекорд максимальной температуры воздуха.Так, вчера температура воздуха в городе достигла отметки в 5,2 градуса – это на 0,1 градуса выше рекорда, установленного 30 лет назад. По словам Леуса, этот рекорд стал пятым по счету в феврале и одиннадцатым за зиму в целом.


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Сабина Алиева,
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