В доме «У Красного моста» открылся второй петербургский штаб «ВКонтакте»

Сейчас на 5 этаже здания оборудовано 120 рабочих мест и 7 переговорных — ЦУП, «Ностромо», «Вояджер», «Энтерпрайз», «Андромеда», «Навуходоносор» и «Серенити» (все названия сотрудники выбрали сами). В будущем команда социальной сети планирует занять 7 этаж, террасу и купол, а в большом атриуме со стеклянной крышей появится площадка для внутренних мероприятий.

«Для одного из крупнейших проектов рунета у нас довольно небольшая команда. Однако мы активно растем — и в "Доме Зингера", символическом месте для нас и Петербурга, комфортно разместиться уже не выходит. Нам важно было найти для второго петербургского штаба не менее уникальное здание. Таким стал комплекс "У Красного моста", который продолжает архитектурные традиции "Дома Зингера"», — говорит СЕО «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Напомним, ранее «ВКонтакте» полностью обновила дизайн своего мобильного приложения. И не только его — а также навигацию, раздел «Новости» и даже друзей. Как рассказали представители социальной сети, обновление отвечает потребностям аудитории и позволяет уже сейчас заложить фундамент для развития экосистемы «ВКонтакте».