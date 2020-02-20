Синоптики прогнозируют сильные дожди в Петербурге. «Водоканал» готовится к устранению подтоплений

Как сообщают в «Водоканале», в Петербурге остаются локации, которые наиболее «расположены» к подтоплениям — в случае ухудшения погодных условий предприятие выделит дополнительные бригады для оперативной работы с излишками воды. Специалисты также просят с пониманием отнестись к тому, что во время сильных осадков вся вода не может одновременно уйти в канализацию. Это происходит в течение 20-30 минут после окончания дождя.

«Еще одна важная часть борьбы с подтоплениями — это перераспределение стоков между сетями водоотведения и станциями аэрациями, а также контроль скорости стоков. Это необходимо для того, чтобы в городе не возникало адресов с «перегруженной» канализацией. Конечно, при аномальном объеме осадков коллекторы все равно находятся под угрозой заполнения, но предварительная подготовка помогает надежно контролировать «штатные» осадки», — сообщили в «Водоканале».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», мокрый снег, переходящий в дождь, придет в Петербург в субботу, 22 февраля. В дневное время воздух прогреется от 2 до 4 градусов выше нуля. В воскресенье, 23 февраля, ожидаются дожди и ветер — ночью и утром порывы которого местами будут сильными. Температура воздуха также будет со знаком «плюс» — от 1 до 3.

Ветреная погода сохранится в Петербурге и завтра, 21 февраля. В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Днем порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду, местами — до 15 метров. Температура воздуха ночью +1...-1 градусов, днем — от 2 до 4 со знаком «плюс».