Юрий Быков и Кантемир Балагов обсудят условия работы в кино в новой серии диалогов «Открытой библиотеки»

В 15:00 в пространстве Высшей школы экономики на набережной канала Грибоедова, 123 стартует первая встреча — медиаменеджер Демьян Кудрявцев и журналист Александр Баунов обсудят будущее Конституции.

В 16:00 журналист и автор книги «Чечня рядом. Война глазами женщины» Ольга Алленова и документальный фотограф Валерий Мельников поговорят на тему «Журналист на войне».

В 17:00 пройдет заключительная встреча — режиссеры Юрий Быков и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемир Балагов обсудят «Кино: условия работы».

Вход на все мероприятия свободный.

Общественно-культурный проект «Открытая библиотека» был создан в Петербурге в 2012 году. За несколько лет существования «Открытая библиотека» проводилась в нескольких форматах, в том числе фестиваля полного для. «Изначально мы считали свой целью переустройство городских общедоступных библиотек, расширение формата их работы. Сегодня ОБ устраивает дискуссии, участие в которых принимают лучшие русскоязычные спикеры. Мы рады самым разным участникам и гостям вне зависимости от их возраста, образования и мировоззрения», — говорят организаторы.