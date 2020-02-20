29 февраля общественно-культурный проект «Открытая библиотека» проведет новую серию диалогов. В пространстве Высшей школы экономики на набережной канала Грибоедова встретятся Юрий Быков и Кантемир Балагов — чтобы обсудить условия работы в киноиндустрии.
Юрий Быков и Кантемир Балагов обсудят условия работы в кино в новой серии диалогов «Открытой библиотеки»
В 15:00 в пространстве Высшей школы экономики на набережной канала Грибоедова, 123 стартует первая встреча — медиаменеджер Демьян Кудрявцев и журналист Александр Баунов обсудят будущее Конституции.
В 16:00 журналист и автор книги «Чечня рядом. Война глазами женщины» Ольга Алленова и документальный фотограф Валерий Мельников поговорят на тему «Журналист на войне».
В 17:00 пройдет заключительная встреча — режиссеры Юрий Быков и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемир Балагов обсудят «Кино: условия работы».
Вход на все мероприятия свободный.
Общественно-культурный проект «Открытая библиотека» был создан в Петербурге в 2012 году. За несколько лет существования «Открытая библиотека» проводилась в нескольких форматах, в том числе фестиваля полного для. «Изначально мы считали свой целью переустройство городских общедоступных библиотек, расширение формата их работы. Сегодня ОБ устраивает дискуссии, участие в которых принимают лучшие русскоязычные спикеры. Мы рады самым разным участникам и гостям вне зависимости от их возраста, образования и мировоззрения», — говорят организаторы.
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