Реконструкцию наружного освещения Московского проспекта от набережной Обводного канала до площади Победы будут производить в несколько этапов. Первый, который начался в феврале и закончится в мае, затронет участок от площади Победы до улицы Типанова — там установят 37 восьмиметровых чугунных фонаря с двумя светодиодными светильниками мощностью 80 ватт каждый.

Весной завершатся работы на Площади Победы — в частности, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне полностью обновят архитектурно-художественная подсветка Монумента героическим защитникам Ленинграда.

В Петроградской районе на площади Льва Толстого заменят 15 опор наружного освещения. Новые конструкции будут почти на метр выше своих предшественников и оснащены двумя светодиодными светильниками каждая — это позволит увеличить световой поток более чем в 2 раза. В результате реконструкции, которая завершится в марте, освещенность площади увеличится более чем в 1,5 раза, а по итогам работ площадь получит единый световой облик в Большим проспектом.

Также на Большом проспекте Петроградской стороны обновят подсветку фасадов зданий по периметру трех зеленых зон — Подковыровского сада, Ново-Ленинского и Большого Рыбацкого скверов. «Каждый из проектов подчеркнет характерные функциональные и архитектурные особенности прилегающих к скверам зданий, будет выдержан в рамках общей реализованной в 2019 году концепции уличного освещения Большого проспекта Петроградской стороны. Начатые работы запланировано завершить к маю 2020 года», — говорят в пресс-службе «Ленсвета».