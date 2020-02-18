На базе Военно-медицинского музея в Петербурге откроются два новых выставочных пространства к 75-летию Победы

«Мы приняли решение воссоздавать те музеи, которые хранятся в наших фондах. Мы воссоздаем и открываем ко Дню Победы Музей медицинской службы Красной Армии. Это тот музей, с которого в принципе началось формирование Военно-медицинского музея. В добавок к этому музею мы создаем музей локальных войн и вооруженных конфликтов. Это то, что дала Великая Отечественная война для развития военной медицины», — рассказал ТАСС директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко.

Музей памяти жертв нацизма, откроется уже 26 февраля. В экспозицию, посвященную холокосту, в том числе войдут материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, а также подлинные материалы Нюрнбергского процесса.

Напомним, о том, что на территории Военно-медицинского музея в Петербурге открывается Музей Холокоста, стало известно в январе 2020 года. Коллекция предметов, которая будет выставлена в пространстве, долгое время хранилась в фондах Военно-медицинского музея — лишь небольшую ее часть демонстрировали в зале, посвященном медицине Великой Отечественной войны. Теперь для них выделят отдельный зал, который будет работать как «музей в музее» — в него можно будет попасть с экскурсией с эффектов полной интерактивности.