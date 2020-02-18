Как заботиться о домах и парадных Петербурга, чтобы все были довольны? Объясняют глава КГИОП Сергей Макаров и краеведы объединения «Гэнгъ»

Статус памятника — что он значит?

Ксения Сидорина: Мы живем в уникальном городе с огромным количеством исторической застройки. Ее большая часть охраняется юридически, обладает статусом памятника. Памятник – это здание, в котором мы ничего не можем поменять, даже сделать ремонт без согласования, потому что он должен сохраняться таким, каким его задумал архитектор. Отсутствие этого статуса – это гораздо проще. В этом случае охраняется только фасад, если мы имеем в виду историческую застройку в центре города.

Памятники в Петербурге бывают несколько типов: выявленные, когда мы предполагаем статус здания, только готовы сделать ему документ охраны, в котором перечислены его наиболее важные детали; региональные, когда мы уже точно знаем его статус, сделали список, знаем, что хотим сохранить; федеральные, но жилые дома ими обычно не бывают: это Эрмитаж или Исаакиевский собор.

Дом на Исполкомской улице, 5 – это памятник регионального значения, некоторые вещи в нем нельзя трогать без согласования. Там на стенах оказалась закрашенная плитка, мы решили ее отмыть, а КГИОП разрешил это сделать. Когда мы имеем дело с памятниками, надо всегда согласовывать действия с комитетом. В этой парадной также сохранились исторические двери, украшенные плитками с рыбами и птицами. Они тоже были закрашены, мы их отчистили. Самое приятное, что КГИОП после этого добавил их в охранный документ.

Все боятся бюрократии, но у КГИОПа есть электронная приемная, в которой можно написать письмо в свободной форме, прикрепить фотографии, максимально открыто рассказать, что вы хотите сделать. Если вы собственник, поможет договор купли-продаж квартиры. За 30 дней они обязаны ответить. Мы можем помочь вам расшифровать ответ комитета — он может быть туманным. Комитет подскажет алгоритм, напишет, что надо сделать для получения разрешения.

Мы все сделаем город лучше, если начнем со своего дома. Можно много говорить об общих идеях, великой культуре, но если ты каждый день выходишь из некрасивой парадной, то надо что-то поменять.