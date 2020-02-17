Инклюзивные мастерские «Простые вещи» отметят двухлетие вечеринкой в «Цифербурге»

«Чтобы взрослые с ментальными особенностями и нарушениями чувствовали себя частью общества, работали и общались, рядом должны находиться люди, которым интересно приходить и становиться частью рабочего процесса, общаться и делать что-то вместе. Мы создаем сообщество, где каждый занимается тем, что нравится, и проводит время в компании заинтересованных людей. Мы приглашаем на праздник всех, кому важно, чтобы мир становился инклюзивным, а общество открытым и принимающим. Мы продаем билеты на праздник, чтобы покрыть расходы, отблагодарить площадку и музыкантов», — рассказывают участники проекта.

Вечеринка по случаю дня рождения инклюзивных мастерских «Простые вещи» пройдет в пространстве «Цифербург» на набережной реки Фонтанки, 20. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.

Инклюзивные мастерские «Простых вещей» были открыты в феврале 2018 года — с тех пор в керамической, швейной, графической, столярной и кулинарной мастерских взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта каждый будний день трудятся на равных с волонтерами, ремесленниками и художниками.

В декабре 2019 года в Петербурге открылось инклюзивное кафе «Огурцы» от создателей мастерских «Простые вещи». В новом заведении люди с особенностями развития психики и интеллекта работают на равных с профессиональными поварами и бариста. В меню — завтраки, обеды и ужины, а также кофейные напитки. «Собака.ru» поговорила с создательницей «Простых вещей» Машей Грековой об истории ее проекта и о том, почему инклюзия важна и полезна для всего общества.

А еще «Простые вещи» запустили интернет-магазин. В нем можно купить товары, созданные людьми с особенностями развития.