Утро 17 февраля побило температурный рекорд 1925 года

«В Северной столице уже обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. К 7 часам утра температура воздуха достигла +5,7 градусов, что на 0,5 градуса выше прежнего достижения 1925 года. Ну а точное значение нового рекордного максимума будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

При этом синоптик отметил, что сегодня высока вероятность нагонного наводнений. Несмотря на рекордное для февраля потепление, днем в Петербурге ожидается от +5 до +7 градусов, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, в Ленинградской области — до 23 метров. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Напомним о других погодных рекордах Петербурга в этом году. Январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.

15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.

За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему. 8 января в городе распустились примулы, а следующий день анютины глазки, одуванчики и роза, а 21 января — подснежники.

В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале.