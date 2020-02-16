Фоторепортаж: «Собака.ру» провела конференцию «Петербург будущего»

Далее прошли 15-минутные лекции о том, как каждый житель Петербурга может преобразовать свой город. Среди выступающих были создательница карты деревьев Петербурга Мария Тиника, участница проекта «Друзья Карповки» Екатерина Кораблева, создательница инклюзивных мастерских «Простые вещи» и кафе «Огурцы» Маша Грекова и другие. А участники краеведческого объединения «Гэнгъ» Максим Косьмин, Алексей Шишкин, Ксения Сидорина, Мария Тычинина и председатель КГИОП Сергей Макаров в формате круглого стола рассказали, как отреставрировать дом, дачу или парадную. Последним гостем на конференции стал художник-каллиграф и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас — с public talk на тему «UPCYCLE: как мода и искусство стали экологичными».