В субботу, 15 февраля, в Амфитеатре технопарка «Ленполиграфмаш» «Собака.ру» провела открытую конференцию, приуроченную к премии «Петербург будущего 2020». Активисты, художники, исследователи и чиновники поделились своим опытом, как сделать наш город чистым, современным, сплоченным и доступным для всех. Посмотрите, как это было!
Фоторепортаж: «Собака.ру» провела конференцию «Петербург будущего»
Встреча началась с круглого стола на тему «2020 год — Как быть экосознательным? Какие шаги предпринять, чтобы не вредить планете?». В обсуждении участвовали создатели первого в городе «Экотакси» Всеволод и Анастасия Василькиоти, президент экологической организации «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко, а также координатор программы «Ноль отходов» петербургского офиса Greenpeace Ирина Скипор.
Далее прошли 15-минутные лекции о том, как каждый житель Петербурга может преобразовать свой город. Среди выступающих были создательница карты деревьев Петербурга Мария Тиника, участница проекта «Друзья Карповки» Екатерина Кораблева, создательница инклюзивных мастерских «Простые вещи» и кафе «Огурцы» Маша Грекова и другие. А участники краеведческого объединения «Гэнгъ» Максим Косьмин, Алексей Шишкин, Ксения Сидорина, Мария Тычинина и председатель КГИОП Сергей Макаров в формате круглого стола рассказали, как отреставрировать дом, дачу или парадную. Последним гостем на конференции стал художник-каллиграф и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас — с public talk на тему «UPCYCLE: как мода и искусство стали экологичными».
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