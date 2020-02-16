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МЧС предупреждает: в Петербурге ожидается шторм. Порывы ветра достигнут 28 м/с

В понедельник, 17 февраля, ожидается сильный ветер со скоростью 24 – 28 м/с, то есть шторм по шкале Бофорта. Об этом предупреждают в городском МЧС со ссылкой на синоптиков.

  • Фото: Shutterstock

МЧС рекомендует избегать деревьев, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Водителям же советуют в МЧС отказаться от поездок на личных автомобилях, а если это необходимо, то быть внимательнее на дороге. Кроме того, желательно убрать вещи со двора дома и с балкона.

По прогнозу синоптиков, в понедельник температура воздуха ночью составит от +2  до +4 гр., а днем потеплеет до +7.  Специалисты также обещают небольшие дожди днем. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём мало меняться.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов уверял, что сегодня в Петербург пришел циклон, который зародился над норвежским побережьем. Однако, по мнению его коллеги из центра «Фобос» Михаила Леуса, непогоду принес в город бушующий в Исландии ураган «Деннис». 

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Сабина Алиева,
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