В понедельник, 17 февраля, ожидается сильный ветер со скоростью 24 – 28 м/с, то есть шторм по шкале Бофорта. Об этом предупреждают в городском МЧС со ссылкой на синоптиков.
МЧС предупреждает: в Петербурге ожидается шторм. Порывы ветра достигнут 28 м/с
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Фото: Shutterstock
МЧС рекомендует избегать деревьев, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Водителям же советуют в МЧС отказаться от поездок на личных автомобилях, а если это необходимо, то быть внимательнее на дороге. Кроме того, желательно убрать вещи со двора дома и с балкона.
По прогнозу синоптиков, в понедельник температура воздуха ночью составит от +2 до +4 гр., а днем потеплеет до +7. Специалисты также обещают небольшие дожди днем. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём мало меняться.
Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов уверял, что сегодня в Петербург пришел циклон, который зародился над норвежским побережьем. Однако, по мнению его коллеги из центра «Фобос» Михаила Леуса, непогоду принес в город бушующий в Исландии ураган «Деннис».
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