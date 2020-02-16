МЧС предупреждает: в Петербурге ожидается шторм. Порывы ветра достигнут 28 м/с

МЧС рекомендует избегать деревьев, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Водителям же советуют в МЧС отказаться от поездок на личных автомобилях, а если это необходимо, то быть внимательнее на дороге. Кроме того, желательно убрать вещи со двора дома и с балкона.