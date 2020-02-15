В воскресенье, 16 февраля, в Петербурге ожидаются осадки и сильный ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
В МЧС предупредили об усилении ветра и мокром снеге в воскресенье в Петербурге
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Фото: Shutterstock
В городе ночью пройдет мокрый снег, а днем – дождь. Кроме того, южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 18 м/с. Синоптики также предупреждают об образовании гололедицы на дорогах утром.
Как рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в этот день в Петербург придет циклон, который зародится только завтра над норвежским побережьем. По его словам, циклон достигнет города во второй половине дня или даже в ночь на 17 февраля.
Напомним, январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.
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