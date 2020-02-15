В МЧС предупредили об усилении ветра и мокром снеге в воскресенье в Петербурге

Как рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в этот день в Петербург придет циклон, который зародится только завтра над норвежским побережьем. По его словам, циклон достигнет города во второй половине дня или даже в ночь на 17 февраля.