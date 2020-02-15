В субботу, 15 февраля, благотворительная организация «Ночлежка» объявила сбор рюкзаков и сумок для бездомных людей. Сотрудники организации отметили, что рюкзаки пользуются большим спросом в пункте выдачи «Ночлежки», поэтому запасы быстро заканчиваются. Их клиентам нужны рюкзаки, чтобы носить с собой вещи, документы и продукты.
В «Ночлежке» собирают рюкзаки и сумки для бездомных людей
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Фото: Shutterstock
Принести любой городской рюкзак небольшого размера или спортивную сумку можно в Приют «Ночлежки» на Боровой, 112б в любой день недели с 10 до 22 часов. «Главное, чтобы все молнии и застежки на них были исправны», – уточнили они.
Напомним, благотворительная организация «Ночлежка» запустила в группе во «ВКонтакте» Ботеньку – бота, который оперативно отвечает на сообщения подписчиков. В обязанности бота входит предлагать кнопки меню, где будут представлены ответы на самые популярные вопросы: как и куда передать одежду, как помочь бездомному человеку, как получить помощь.
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