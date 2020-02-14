До «Севкабель Порта» начнет ходить бесплатное маршрутное такси

Шаттл рассчитан на 20 мест и будет работать ежедневно, доставляя пассажиров в обе стороны по следующему расписанию: от остановки общественного транспорта «станция метро Приморская»: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00; из «Севкабель Порта»: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.

Пока шаттл будет работать в тестовом режиме. «Его будущее мы будем выяснять опытным путем в течение месяца, а пока ждем всех на борту!» — отметили представители общественного пространства.