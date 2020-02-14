Суд приостановил отказ КГИОП признать здание медсанчасти на Васильевском выявленным памятником

«Суду подано ходатайство о принятии мер предварительной защиты. В обоснование доводов административные истцы указали, что планы застройщика по сносу здания известны и неоднократно освещались в СМИ. Утрата данного здания, обладающего историко-культурной ценностью, приведет к нарушению прав административных истцов на сохранность объектов культурного наследия. Суд ходатайство о принятии мер предварительной защиты по административному иску удовлетворил», — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Здание медико-санитарной части №1 завода имени Калинина возведено на улице Одоевского, 10 в 1957 году по проекту архитекторов Петрова и Гольверка. Являясь ярким представителем зрелого «сталинского неоклассицизма», здание выделялось полным отсутствием советской символики — на его фасаде только медицинские эмблемы.

Напомним, КГИОП официально отказался включать здание бывшей медсанчасти №1 завода имени Калинина на Васильевском острове в единый государственный реестр объектов культурного наследия России 10 февраля 2020 года — соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте комитета.

Заявление о выявлении здания бывшей медсанчасти на Одоевского как объекта, который может являться объектом культурного наследия, впервые выступили члены инициативной группы жильцов дома №12 по той же улице в марте 2015 года. В 2016-ом доцент МАРХИ Татьяна Кудрявцева, после проведения историко-культурной экспертизы, сделала вывод «о необоснованности включения здания медсанчасти в единый государственный реестр».