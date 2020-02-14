«Почта Амура» — специальный проект издания о культурно-технологическом наследии России «Большой музей». В основу интерактивной игры легли архивы Российской государственной библиотеки и Государственной публичной исторической библиотеки — московские газеты «Брачная мысль» (1908 год), «Сваха» (1905 год), «Брачная газета» и «Почта Амура» (1906 год), а также петербургское издание «Брачная газета для всехъ» (1913 год).

Ранее Лаборатория качества городской жизни при Университете ИТМО узнала у петербуржцев, какие локации города они считают самыми романтичными. Как оказалось, чаще всего свидания и первые поцелуи случаются в исторической части Петербурга. А если идти на свидание не с кем или не хочется, благотворительный проект «Спасибо!» запускает акцию ко Дню святого Валентина. Магазин решил поддержать «разбитые» сердца и организовал сбор вещей бывших — потому что «день всех влюбленных хороший повод, чтобы провести время с любимыми или начать все с чистого листа».