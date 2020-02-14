Смольный утвердил транспортную реформу. В Петербурге станет на почти 200 автобусных маршрутов меньше

Конкурсы по 364 маршрутам будут объявлены до конца февраля — их разобьют на 42 лота. 18 тендеров предполагают обновление автопарка уже летом, в рамках остальных перевозчики смогут эксплуатировать старые автобусы еще некоторое время. Всего в 2020 году на транспортную реформу потратят 11,2 миллиарда рублей — 5,1 миллиард, предположительно, перевозчики вернут в бюджет города.

Несмотря на формальный старт транспортной реформы, вице-губернатор города Максим Соколов признается: решены еще не все вопросы. «Если честно ответить на вопрос, все ли пазлы сложены — нет, не все. Мы до июля будем дорабатывать те моменты, которые, к сожалению, за предыдущий 5-летний период не были сделаны», — рассказал «Фонтанке» курирующий транспортный блок Смольного Соколов.

Напомним, в Петербурге проходит масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, позже Комитет по транспорту опубликовал проект новой маршрутной сети — в городе изменятся трассы 60 маршрутов, а также будет отменен 271 коммерческий маршрут с буквой «К».

Против уже выступили власти Ленинградской области. Они не исключают возможности начать судебные разбирательства с представителями Смольного. Петербуржцы запустили петицию с требованием сохранить коммерческие маршруты. Они указывают на то, что с отменой привычных «маршруток» увеличатся сроки ожидания транспорта и длительность поездки. А УФАС выдало властям города предупреждение, вызванное повышением цен на проезд и транспортной реформой. В ведомстве обеспокоены возможным нарушением антимонопольного законодательства.

Теперь власти планируют оставить часть маршруток в Петербурге. Кроме того, из-да транспортной реформы петербуржцам придется ездить с пересадками. Смольный предлагает ввести новый проездной.