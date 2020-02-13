Самая длинная оборонительная стена Выборга готовится к реставрации

Напомним, в феврале 2019 года археологи выяснили, что в конце подземного хода, ведущего от северного фасада Комендантского дома в Выборгский замок, находится сводчатое помещение, имевшее самостоятельный входной проем с восточной стороны. Объект датируется в промежутке с начала XVI по конец XVII века. Сейчас в помещении проводятся реставрационные работы.

В августе во время работ в Выборгском замке вновь была найдена арка — ее обнаружили во время вычинки кладки внутри третьего корпуса цейхгауза, служащего военной кладовой для оружия или амуниции. Ранее упоминания о ней нигде не встречались — специалисты предполагают, что арка ведет в подземелье. А в начале 2020 года реставраторы обнаружили затерянную средневековую кладку.

В Выборге, разрушавшемся долгие годы, наконец закипела жизнь: средневековые башни активно реставрируют, результаты части работ уже можно увидеть, части – будут представлены со дня на день. Редактор «Собака.ru» отправилась в один из самых интересных городов Ленобласти и объясняет, ради чего туда нужно поехать прямо сейчас.