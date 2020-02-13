В Выборге заканчивается разработка проектной документации для реставрации «Куртины береговой» — одной из самых длинных стен бывших оборонительных сооружений города. Стена является частью бастиона «Пантсерлакс» и представляет собой высокий земляной вал из крупных валунов, который тянется по побережью Выборгского замка.
Самая длинная оборонительная стена Выборга готовится к реставрации
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Фрагмент бастиона «Пантсерлакс» в Выборге. Фото: Википедия
Проект реставрации предполагает укрепление кладки стены и снятие портовых коммуникаций. Планируется, что будет расчищен и приведен в порядок также каземат в правом фланке — в настоящее время он полностью замурован внутри стены. Благоустроят и прилегающую территорию — вырубят самосейные деревья и кустарники, а вдоль «макушки» стены проложат прогулочную дорожку.
Бастион «Пантсерлакс» был возведен в 1579-1580 годах как важнейший элемент в системе построенных во второй половине XVI века на побережье Выборгского залива крепостных сооружений. В 1915-1916 годах при строительстве нового порта в Выборге провели подсыпку береговой полосы, из-за чего бастион оказался «отодвинутым» от воды на 100 метров. На развалинах Пансерлакса под руководством архитектора Уно Вернера Ульберга было построено здание в стиле конструктивизма, в котором открылся Выборгский художественный музей, мастерская живописцев и художественная школа.
Напомним, в феврале 2019 года археологи выяснили, что в конце подземного хода, ведущего от северного фасада Комендантского дома в Выборгский замок, находится сводчатое помещение, имевшее самостоятельный входной проем с восточной стороны. Объект датируется в промежутке с начала XVI по конец XVII века. Сейчас в помещении проводятся реставрационные работы.
В августе во время работ в Выборгском замке вновь была найдена арка — ее обнаружили во время вычинки кладки внутри третьего корпуса цейхгауза, служащего военной кладовой для оружия или амуниции. Ранее упоминания о ней нигде не встречались — специалисты предполагают, что арка ведет в подземелье. А в начале 2020 года реставраторы обнаружили затерянную средневековую кладку.
В Выборге, разрушавшемся долгие годы, наконец закипела жизнь: средневековые башни активно реставрируют, результаты части работ уже можно увидеть, части – будут представлены со дня на день. Редактор «Собака.ru» отправилась в один из самых интересных городов Ленобласти и объясняет, ради чего туда нужно поехать прямо сейчас.
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