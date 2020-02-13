Магазин «Спасибо!» соберет вещи бывших и отдаст на благотворительность

«Если вы встречаете День всех влюбленных в одиночку, если вы разъехались, но вещи до сих пор остались жить с вами, эта новость для вас. Часто вещи очень важны для нас. Мы в «Спасибо!» знаем, что порой с ними непросто расстаться. Отдавая их на благотворительные цели можно смело быть уверенным в том, что они принесут максимальную пользу. В шуточной акции к 14 февраля мы решили еще раз напомнить, что главные вещи вовсе не вещи», — рассказали «Собака.ru» в «Спасибо!».

Контейнер для сбора вещей бывших установят в ТРЦ «Охта Молл» на Брантовской дороге, 3. Всем, кто скинул с себя груз прошлого, предложат листовку о том, почему быть одному в День всех влюбленных «пусть и некомфортно, но совершенно нормально». Все собранные вещи передадут на благотворительные цели.

Напомним, еще в 2015 году благотворительный магазин «Спасибо!» совместно с фондом «Ночлежка» организовал первый в России магазин для бездомных — тогда около ста человек смогли бесплатно выбрать теплую одежду из пожертвованных горожанами вещами. В этом году «Спасибо!» организовали «Дни равноправия» — в рамках празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня в магазинах появились специальные вешалки с одеждой унисекс. А еще посмотрите лукбук в честь возвращения фильма Сергея Соловьева «АССА» от магазина «Спасибо!» и на то, как команда благотворительных магазинов воссоздала образ писателя Сергея Довлатова в современном Петербурге.