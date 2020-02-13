Участники проекта Plants for Friends вместе с Сергеем Семаком запустили движение «Зеленый Петербург»

О проекте «Зеленый Петербург»:

Для своего проекта мы выбрали озеленение Адмиралтейского района, так как, по сравнению с другими районами города, в нем меньше всего зеленых насаждений. На улицах Адмиралтейского района около 1900 деревьев, а, например, в соседнем Василеостровском — около 6000. Когда-то набережные канала Грибоедова считались самыми зелеными в городе. Они были излюбленным местом для художников. У Суворова есть целая серия картин канала с деревьями с 60-х и до конца 90-х годов. Вы удивитесь, но совсем недавно, 40 лет назад, иностранные туристы называли наш город зелено-голубым. А сейчас все обсуждают только 50 оттенков серого. Мы хотим восстановить вырубленную в 90-е аллею деревьев на канале Грибоедова и пригласить на посадку жителей района и города.