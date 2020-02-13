Участники петербургского проекта Plants for Friends вместе с главным тренером футбольной команды «Зенит» Сергеем Семаком и создательницей проекта «Деревья Петербурга» Марией Тиникой дали старт движению «Зеленый Петербург». В рамках проекта уже этой весной они займутся озеленением Адмиралтейского района, а также планируют восстановить историческую аллею деревьев на канале Грибоедова.
Участники проекта Plants for Friends вместе с Сергеем Семаком запустили движение «Зеленый Петербург»
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@plants_for_friends
Для реализации проекта по озеленению Адмиралтейского района Plants for Friends участвуют в программе «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив правительства РФ и госкорпорации «Росатомом». Чтобы поддержать участников проекта, необходимо проголосовать за них на сайте программы. Экспертиза и отбор проектов пройдет с 18 по 28 февраля, результаты конкурсного отбора будут опубликованы 2 марта.
Plants for Friends
О проекте «Зеленый Петербург»:
Для своего проекта мы выбрали озеленение Адмиралтейского района, так как, по сравнению с другими районами города, в нем меньше всего зеленых насаждений. На улицах Адмиралтейского района около 1900 деревьев, а, например, в соседнем Василеостровском — около 6000. Когда-то набережные канала Грибоедова считались самыми зелеными в городе. Они были излюбленным местом для художников. У Суворова есть целая серия картин канала с деревьями с 60-х и до конца 90-х годов. Вы удивитесь, но совсем недавно, 40 лет назад, иностранные туристы называли наш город зелено-голубым. А сейчас все обсуждают только 50 оттенков серого. Мы хотим восстановить вырубленную в 90-е аллею деревьев на канале Грибоедова и пригласить на посадку жителей района и города.
Напомним, 3 июня Plants for Friends вместе с петербуржцами высадили цветы и саженцы во дворе на Басковом переулке. С этой локации началось зеленое движение в Петербурге — после акции участники проекта пообещали, что подобные встречи станут регулярными. В акции участвовали около 20 человек и несколько десятков растений — высаживать их помогали представители бара «Залив», окна которого выходят во двор на Басковом переулке. 6 июля они также озеленили сквер Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка.
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