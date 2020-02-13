В Петербурге разрабатывают план реконструкции станции «Парк Победы». Посмотрите, как может выглядеть обновленный вестибюль

Согласно проектам реконструкции наземного вестибюля станции «Парк Победы», расположение входной группы предлагают поменять — пассажиры смогут заходить в поземку со стороны улицы Бассейной. Пристроенные к вестибюлю ларьки также хотят снести — вместо них предлагается создать отдельное пространство под коммерцию со стороны Кузнецовской улицы. А по правую руку от входа в подземку разместить мозаику «Гимн победителей». Над эскизом композиции уже работает Иван Уралов — один из автором скульптур и мозаик Российской национальной библиотеки.

Глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов предложил проектировщикам смоделировать пассажиропотоки, которые могут образоваться в обновленном вестибюле «Парка Победы» — по его мнению, во входящем потоке будут люди, которые его задерживают, и им будет необходимо пространство, куда можно отойти для поисков проездного. «Я попробовал представить себя в этом зале. Я захожу, прохожу через рамки и начинаю рыться в карманах в поисках проездного», — предположил он.

Станция метро Московско-Петроградской линии «Парк Победы» открыта 29 апреля 1961 года в составе участка «Парк Победы» — «Технологический институт». Наименование получила по расположению на территории одноименного парка. Павильон станции выполнен по типовому проекту архитекторов Арона Гецкина и Шуваловой — подобные вестибюли сооружены и на «Электросиле», «Фрунзенской», «Горьковской».