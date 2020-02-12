В апреле в Русский музей можно попасть бесплатно

«25 апреля — день открытых дверей в Русском музее, потому что это абсолютно бесплатное посещение для всех, всех событий. Весьма демократично, несмотря на имперский статус и имперский генезис музея», — отметил заместитель министра культуры России Алла Манилова. Однако других изменений в тарифной политике музея не будет. Как рассказал директор Русского музея Владимир Гусев, освобождение от входной платы пенсионеров и студентов, как это заведено в Эрмитаже, не планируется.

Напомним, Русский музей откроет свой филиал в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа. Первым этапом станет открытие Культурно-выставочного центра уже в этом году. Русский музей также планирует открыть для посетителей парадные залы Михайловского замка. Перед петербуржцами помещения предстанут в обновленном после реставрации виде — также к этому времени будут восстановлены крупноформатные картины, которые раньше украшали стены залов, но долгое время хранились в запасниках.

Ранее в ходе реконструкции Михайловского замка были обнаружены неизвестные до этого предметы живописи — они увеличат площадь экспозиций. Кроме того, Русский музей завершил реставрацию домового храма Михайловского замка. В нем начнут проводить богослужения — впервые с 1918 года. А еще по экспозициям музея составили гид для детей, который озвучили Конь Юлий, Смешарики и персонажи мультфильма «Три кота».