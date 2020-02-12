МВД назвало самый безопасный район Петербурга

Вторым по безопасности районом Петербурга стал Колпинский — за 2019 год в нем произошло 312 преступлений. Также в пятерку безопасных районов вошли Василеостровский, Петродворцовый и Курортный. Самым небезопасным районом стал Невский. За ним в антирейтинге идет Центральный, Калининский, Красносельский и Кировский районы.

Напомним, в феврале 2019 года Центр занятости населения Санкт-Петербурга поделился информацией о том, где в городе больше всего свободных рабочих мест. Больше всего рабочих мест предложили в Адмиралтейском, Петроградском, Невском, Центральном и Приморском районах города — их оказалось порядка 40% от общего количества рабочих мест в городе.

В 2018 году аналитики выяснили, граждане каких стран чаще всего интересуются жильем и приобретают собственные квадратные метры в Петербурге. В шорт-листе интересующихся оказались жители Латвии, Италии и Эстонии, они занимают последние три места в рейтинге соотвественно.

А еще на карте города в 2GIS появилась подборка лучших граффити по версии команды стрит-арт художников HoodGraff. Авторский гид состоит из 11 настенных рисунков в различных районах города. Среди них монументальное полотно «Спас на крови», которое создавали 12 художников и альпинистов, «Алые паруса» группы «Арт-фасад», реалистичный «Колизей» объединения «Энергия наций» и другие работы.