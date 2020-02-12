В Петербурге планируют протянуть канатную дорогу через Неву

Как рассказали «Коммерсанту» источники в Смольном, в рамках концепции создания канатной дороги до набережной можно было бы добраться по проспекту Большевиков на трамвае, после чего кабинка перетянула бы пассажиров на левый берег Невы. Однако проект осложняется градостроительными нормами. При этом в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что пока не ведут разработку проекта, а официальный запрос с таким предложением и подконтрольный ему Центр транспортного строительства пока не поступал.

Напомним, в январе 2019 года стало известно, что между городом Кудрово и станцией метро «Проспект Большевиков» на время отсутствия метро предлагают построить канатную дорогу. Протяженность дороги составит около 4 километров, а по цене обойдется примерно так же, как и скоростной трамвай. В августе правительство России подтвердило готовность участвовать в реализации проекта канатной дороги. Проект может быть реализован на основе государственно-частного финансирования, предварительные сроки окупаемости альтернативного вида транспорта — 10 лет.