Мороженое «Петрохолода» продавалось не только в России, но и экспортировалось в Китай и Израиль. Компания производила порядка 500 тонн продукции в год. Однако в 2019 году акционерное общество было признано банкротом по иску «НБК-Строительство» за долги в 256 миллионов рублей. Теперь комплекс зданий завода будет продан на торгах. Заявки на участие принимаются до 17 марта, сам аукцион запланирован на 20 марта — начальная цена лота составляет 1,033 миллиарда рублей.

«Петрохолод» был основано в 1936 году одновременно с началом строительство у железнодорожной станции Кушелевка холодильного комбината. Предприятие являлось единственным производителем мороженого в Петербурге. В 2015 году на базе производственной площадки ОАО «Петрохолод» было создано ООО «Петрохолод», которое стало полностью самостоятельной компанией в 2017-ом.

Как до сих пор сообщается на официальном сайте предприятия, «на сегодняшний день, в связи с развитием компании, ООО «Петрохолод» рассматривает варианты переноса производства на более современную и модернизированную площадку».