В Ленинградском зоопарке проснулись сурки Ижорик и Августина

Напомним, сурки Ленинградского зоопарка Ижорик и Августина вместе со своими детенышами впали в зимнюю спячку в конце ноября. К спячке они подготовились основательно — успели запастись толстым слоем жира. Как предполагали сотрудники зоопарка, грызуны все-таки проспят свой «профессиональный праздник» — День сурка, который ежегодно отмечается в США и Канаде 2 февраля (и действительно!). «Увидеть грызунов вновь можно будет только в середине весны. День сурка наши подопечные по традиции проспят, так как в России теплеет значительно позже», —написали тогда сотрудники зоопарка.

В зоопарке Петербурга обитал сурок-байбак Фрол, ставший главным «предсказателем» весны. На протяжении нескольких лет он рассказывал посетителям Ленинградского зоопарка о том, какая весна ждет петербуржцев в этом году. В традиции нынешних обитателей — не реагировать на профессиональные праздники и спать до середины весны. Так, в 2018 году зверьки пробудились от спячки только в начале апреля, а в 2019-ом — к двадцатым числам марта.