Главные «метеорологи» Ленинградского зоопарка, сурки Ижорик и Августина, пробудились от зимней спячки. Поспать им удалось всего около трех месяцев, а вот их детеныши продолжают наслаждаться отдыхом. Судя по видео, опубликованному зоопарком, сурок чувствует себя комфортно и даже исследует вольер — значит, весна уже на пороге!
В Ленинградском зоопарке проснулись сурки Ижорик и Августина
«Главные «метеорологи» зоопарка вышли из зимней спячки. Сотрудники обнаружили двух степных сурков, Ижорика и Августину, вне своего укрытия, трое их детенышей из домика еще не выглядывали. Обычно весна в Петербурге наступает значительно позже, поэтому такое раннее пробуждение не свойственно обитателям Ленинградского зоопарка. Для сравнения, в прошлом году сурки вышли из спячки в конце марта, а в позапрошлом грызуны покинули норку лишь в начале апреля», — рассказывают в Ленинградском зоопарке.
Напомним, сурки Ленинградского зоопарка Ижорик и Августина вместе со своими детенышами впали в зимнюю спячку в конце ноября. К спячке они подготовились основательно — успели запастись толстым слоем жира. Как предполагали сотрудники зоопарка, грызуны все-таки проспят свой «профессиональный праздник» — День сурка, который ежегодно отмечается в США и Канаде 2 февраля (и действительно!). «Увидеть грызунов вновь можно будет только в середине весны. День сурка наши подопечные по традиции проспят, так как в России теплеет значительно позже», —написали тогда сотрудники зоопарка.
В зоопарке Петербурга обитал сурок-байбак Фрол, ставший главным «предсказателем» весны. На протяжении нескольких лет он рассказывал посетителям Ленинградского зоопарка о том, какая весна ждет петербуржцев в этом году. В традиции нынешних обитателей — не реагировать на профессиональные праздники и спать до середины весны. Так, в 2018 году зверьки пробудились от спячки только в начале апреля, а в 2019-ом — к двадцатым числам марта.
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