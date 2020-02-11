Фоторепортаж: в небе над Петербургом заметили первую радугу

Февраль только набирает обороты, но вовсю уже удивляет петербуржцев. Сегодня в небе над городом заметили первую в году радугу. Запечатлели явление во Всеволожске, в Калининском и других районах Петербурга. Собрали небольшой фоторепортаж — посмотрите, как это было.