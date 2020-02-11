«Собака.ru» проведет открытую конференцию «Петербург будущего». Регистрация уже открыта!

Старт конференции «Петербург будущего. Петербург — наш город!» в 11:00 — с круглого стола на тему «2020 год — Как быть экосознательным? Какие шаги предпринять, чтобы не вредить планете?». Среди участников встречи создатели первого в городе «Экотакси» Всеволод и Анастасия Василькиоти, президент экологической организации «Мусора.Больше.Нет» Карина Ивченко, а также координатор программы «Ноль отходов» петербургского офиса Greenpeace Ирина Скипор. Зарегистрироваться можно здесь.

В 12:30 стартует серия 15-минутных лекций на тему «Как каждый петербуржец может сделать город лучше?». Среди участников создательница карты деревьев Петербурга Мария Тиника, участница проекта «Друзья Карповки» Екатерина Кораблева, основательница соседского паблика «Пять углов» Вера Врубель, создательница инклюзивных мастерских «Простые вещи» и кафе Огурцы Маша Грекова, блогер и муниципальный депутат Наталья Камолинкова, а также организатор фестиваля «День Тома Сойера» Даниил Александров. Регистрация — по ссылке.

В 15:00 участники краеведческого объединения «Гэнгъ» Максим Косьмин, Алексей Шишкин, Ксения Сидорина, Мария Тычинина и председатель КГИОП Сергей Макаров в формате круглого стола обсудят, как отреставрировать дом, дачу или парадную — чтобы все (вы, ЖЭК и КГИОП!) были довольны, и что считать историческим наследием. Зарегистрироваться на участие можно здесь. Завершит конференцию «Собака.ru» художник-каллиграф и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас — лекцией на тему «UPCYCLE: как мода и искусство стали экологичными». Посетить ее можно также бесплатно — по регистрации.