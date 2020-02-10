Член правления «Газпром-нефти» Елена Илюхина рассказала о проекте застройки Охтинского мыса в Петербурге. Архитектурная концепция подразумевает создание на территории современного многофункционального комплекса с прилегающим благоустроенным общественным пространством — планируется, что оно станет «примером зеленой архитектуры» и «улучшим качество городской среды района Охты.
«Газпром» возведет 28-метровый комплекс с парком на Охтинском мысе в Петербурге
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Участок, на котором планируется строительство. Фото: "Фонтанка"
Высота комплекса составит 28 метров — это соответствует действующим высотным нормативам для данного района, что позволит постройке не выделяться среди окружающих зданий. В офисных пространствах комплекса расположатся специалисты различных направлений — от инженеров, ученых и геологов до разработчиков высокотехнологичных проектов. Также часть здания займет центр по развитию искусственного интеллекта и центр управления международными проектами «Газпрома».
В данный момент над архитектурной концепцией территории Охтинского мыса работают несколько международных команд. «Близость к историческому центру города и уже реализованные за эти годы проекты сделали Охту одним из перспективных развивающихся районов города. Здесь появились новые жилые комплексы, открылись креативные пространства. Набирает популярность широкая Свердловская набережная с велодорожками и пешеходной зоной. Так что наш проект, благодаря ландшафтному парку и общественному пространству первого этажа станет логичным продолжением программы развития района», — объясняет «Фонтанке» Илюхина.
Елена Илюхина
В строительстве самое важное — понимать все процессы и уметь их организовывать. В этом случае при грамотном формировании команды ты можешь спокойно делегировать все, что связано со строительной спецификой, и заниматься в чистом виде менеджментом.
В 2009 году я пришла в структуру, которая еще называлась «Охта центр», и всему процессу необходимо было дать определенный толчок: он шел с 2006 года, готовился архитектурный проект, выбирались строительные материалы, сделано вроде бы было много, но при этом у нас не было главного — земельного участка, на котором можно было бы строить здание. Часть необходимой нам территории на Охте была выкуплена, часть занимали объекты федеральной собственности, другие — городской. Мои задачи заключались в том, чтобы такой участок сформировать, доработать проект, войти с ним в Главгосэкспертизу, выйти оттуда с положительным заключением и начать стройку.
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