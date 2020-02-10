«Газпром» возведет 28-метровый комплекс с парком на Охтинском мысе в Петербурге

Из интервью для «Собака.ru»:

В строительстве самое важное — понимать все процессы и уметь их организовывать. В этом случае при грамотном формировании команды ты можешь спокойно делегировать все, что связано со строительной спецификой, и заниматься в чистом виде менеджментом.

В 2009 году я пришла в структуру, которая еще называлась «Охта центр», и всему процессу необходимо было дать определенный толчок: он шел с 2006 года, готовился архитектурный проект, выбирались строительные материалы, сделано вроде бы было много, но при этом у нас не было главного — земельного участка, на котором можно было бы строить здание. Часть необходимой нам территории на Охте была выкуплена, часть занимали объекты федеральной собственности, другие — городской. Мои задачи заключались в том, чтобы такой участок сформировать, доработать проект, войти с ним в Главгосэкспертизу, выйти оттуда с положительным заключением и начать стройку.