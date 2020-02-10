Во вторник в Петербурге ожидается сильный ветер

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 февраля ночью в Петербурге ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15 метров в секунду. Днем местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, тогда как воздух прогреется до +3 градусов. В среду, 12 февраля, в городе также до 3 градусов со знаком «плюс», а в ночь на четверг, 13 февраля, на дорогах образуется гололедица.

При сильном ветре МЧС рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, а также убрать транспортное средство в гараж или припарковать вдали от деревьев. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев и сооружений повышенного риска. При гололедице — по возможности воздержаться от поездок, либо быть предельно внимательными на дорогах. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения.

Несмотря на недолгие морозы, январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.