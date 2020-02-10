«Сложное название выглядит атавизмом»: депутат предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург

Петров считает правильным поставить вопрос в рамках внесения поправок в Конституцию — так как название города закреплено в части 1 статьи 65 Основного закона России. В числе аргументов за необходимость изменений депутат называет «наличие в мире других городов с аналогичным названием» и даже экономию бумаги и других расходных материалов — например, необходимых при изготовлении документов, вывесок и объявлений.

«Вынесение этого вопроса поднимет интерес жителей города к голосованию в целом и привлечет на участки широкие массы. Убежден, что и законодательство, и топонимика должны быть современными и соответствовать нынешнему обществу. Наша жизнь становится быстрее, динамичнее, эволюционирует вслед за ней и язык. Двойное и длинное название целиком уже почти никто не употребляет в обычной жизни. В повседневной жизни люди давно уже не говорят Санкт-Петербург. Говорят Петербург или еще короче — Питер. В этом смысле нынешнее длинное и сложное название выглядит атавизмом», — написал Петров.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сократить количество регионов России с 85 до 40 для более легкого управления и создания единого производственно-транспортного механизма, а также призвал называть Санкт-Петербург «по-русски» — переименовав в Петроград.