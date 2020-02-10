Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург. По мнению парламентария, «в повседневной жизни люди давно уже не говорят Санкт-Петербург» — а кроме того, «нынешнее длинное и сложное название выглядит атавизмом».
«Сложное название выглядит атавизмом»: депутат предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург
Петров считает правильным поставить вопрос в рамках внесения поправок в Конституцию — так как название города закреплено в части 1 статьи 65 Основного закона России. В числе аргументов за необходимость изменений депутат называет «наличие в мире других городов с аналогичным названием» и даже экономию бумаги и других расходных материалов — например, необходимых при изготовлении документов, вывесок и объявлений.
«Вынесение этого вопроса поднимет интерес жителей города к голосованию в целом и привлечет на участки широкие массы. Убежден, что и законодательство, и топонимика должны быть современными и соответствовать нынешнему обществу. Наша жизнь становится быстрее, динамичнее, эволюционирует вслед за ней и язык. Двойное и длинное название целиком уже почти никто не употребляет в обычной жизни. В повседневной жизни люди давно уже не говорят Санкт-Петербург. Говорят Петербург или еще короче — Питер. В этом смысле нынешнее длинное и сложное название выглядит атавизмом», — написал Петров.
Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сократить количество регионов России с 85 до 40 для более легкого управления и создания единого производственно-транспортного механизма, а также призвал называть Санкт-Петербург «по-русски» — переименовав в Петроград.
Михаил Крайнов
объясняпет «Собака.ru», как Петроград перестал быть главным городом страны:
В ночь на 11 марта 1918 деньги исчезли из Петрограда и в прямом, и в переносном смысле. Великий город ожидала областная судьба. Отныне он финансировался по остаточному принципу, а все инновационные замыслы доставались столице. Планировавшийся с конца XIX века метрополитен начали проектировать в Москве в 1920-е годы, а в Ленинграде им занялись только в 1933. Назревавшее расширение РНБ вылилось в закрытие проекта и начало строительства Ленинской Библиотеки в 1929 году. Дворец Советов начали строить в 1932 году, а нам достался только Дом Советов, да и тот несколькими годами позже. В этом же году стартует создание планов «Новой Москвы» и «Нового Ленинграда». Изменения нашего города полностью контролируются из белокаменной, навязываются чуждые ему идеи развития только в южном направлении. Всеми масштабными сооружениями занимаются только московские специалисты.
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