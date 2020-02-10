Создательница сплоченного фейсбук-сообщества «Пять Углов» Вера Врубель рассказывает, как сделать дружную коммунальную квартиру в социальной сети, превратить соседей в команду и делать добрые дела.
Как объединить соседей, чтобы сделать классное районное медиа? Инструкция
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Вера Врубель (справа) с другими редакторами сообщества Сергеем Ушаном и Ольгой Мамаевой
Почему появился паблик
Соседский паблик «Пять Углов» пришлось сделать, так как мне остро не хватало источника районных новостей. Сарафанное радио Владимирского округа и его окрестностей просто должно было появиться в интернете, пришло время. Питерскую интеллигенцию, а именно она в основном составляет электорат паблика, растормошить и объединить непросто. Но возможно.
Хотелось получить удобную и бесплатную площадку, где можно оперативно узнать новости района и поделиться с соседями полезной информацией. В «Пяти Углах» приветствуются личные рекомендации, фото, объявления и картинки из жизни центра Питера. Найти потеряшку, сдать комнату, предложить или получить помощь самого разного свойства — быстро и безопасно.
Рецепт успешного соседского паблика
Все СМИ существуют по схожим законам, в идеале информация должна быть актуальной, достоверной и не ангажированной. Опыт работы в пиаре и журналистике, конечно, не помешает. Мне помогают с пабликом мои друзья — Ольга Мамаева и Сергей Ушан. Нам приходится быть всем понемногу: редакторами, бильдами, авторами-блогерами и только в последнюю очередь админами. У Ольги огромный опыт редакторской работы, она кандидат филологических наук. Мне доводилось участвовать в издании корпоративной прессы, сочинять контент для разных сайтов, писать рецензии на книги и кино. Сергей — известный меценат, филантроп и питерский денди, руководит агентством Zero Design.
С чего начать?
Главное, у людей должен быть запрос, а наше дело — создать условную коммунальную кухню для уютных посиделок. Понятно, в коммуналке люди разные, случаются и драки, и скандалы, к этому мы были готовы.
Первый шаг — правильно выбрать среду (в нашем случае — фейсбук), название, тональность и концепцию. Контент люди создают сами (user generated content), нужно только задать верное направление посредством простых правил и начать собственные публикации. Важен второй шаг — сформулировать правила. После этого останется только последовательно, день за днем поддерживать атмосферу дружелюбного и взаимно уважительного общения, подкидывая полешки инфоповодов в топку инфополя.
Правила и модерация помогут сгладить неизбежные конфликты и соблюсти особый питерский апштант (дистанцию при общении). Не переходим на личности, не учим друг друга жить и держимся в стороне от политики. Мы готовы дать слово представителям любой конфессии или общности при условии соблюдения правил паблика «Пять Углов».
Так выглядит свод правил соседской группы жителей центра Петербурга «Пять Углов». В принципе, он универсален и подойдет для любого районного медиа.
«Объявления о продаже и аренде жилья разрешены. Аренда/продажа жилья — да, остальное — нет! Не превращайте группу в барахолку (исключения возможны с разрешения модераторов). Промоакции, самореклама, спам и неактуальные ссылки запрещены (темы/ссылки, не имеющие отношения к основной теме группы — жизнь центра Петербурга). Рекламные записи допускаются только при наличии скидок и особых условий для участников группы. Политические высказывания и агитация запрещены — в бан сразу и навсегда. Вежливость и доброжелательность! Хамство, переход на личности и отсутствие человеколюбия станут поводом для удаления из соседского сообщества. Мат не запрещен, остается на ваше усмотрение. За неуважение к соседям баним. Сбор средств на любые цели запрещен. Фактчекинг: перед публикацией или перепостом чужого материала проверьте достоверность и актуальность темы. Возможно, котика уже нашли!»
Я / Мы Пять Углов
В итоге за два года получилось такое маленькое, но гордое районное СМИ. Нас читают и у нас ищут темы многие петербургские интернет-издания, заглядывают к нам и федеральные медиа. В паблике идет самотеком стабильный прирост 100–150 человек в месяц, после публикации о нас в «Собака.ru» дело пошло быстрее. Сейчас в группе около трех тысяч участников, появился свой логотип (спасибо Сергею Ушану и агентству Zero Design).
Я стараюсь держать нейтралитет, мнение свое бесценное высказываю редко. Гораздо интереснее узнать мнение о городских событиях таких петербуржцев, как Лев Лурье, Татьяна Мэй, Наталья Цендровская, Инна Волкова. Ценны работы петербургских фотомастеров — Петросяна, Шагапова, Сёмкина, Куле, Михайлова. Мы рады историкам Петербурга, литераторам, музейным работникам, библиотекарям и пенсионерам, всем-всем.
Созвездие слов и картинок великих художников и фотографов, наших новостей — рядовых жителей центра Питера — составляет классную атмосферу и ауру соседского паблика.
Что мы сделали хорошего?
Недавно спросила участников группы, чем каждому из них помогла соседская группа «Пять Углов», и получила множество ответов. За два года жизни группы пристроены стада котят, найдены потерянные собаки, решены сотни бытовых и социальных головоломок. Соседи помогают друг другу в экстренных ситуациях, рекомендуют сервисы и лавки, знакомятся и даже женятся.
Одним из примеров добрых дел, которые складываются как паззл на площадке «Пяти Углов», можно назвать случай девушки по прозвищу Мультяшка.
Неравнодушный петербуржец Володя, садовник Казанского сквера, заметил девушку, которая живет на улице и разговаривает с голубями. Надвигающиеся морозы и голод ее совершенно не заботили, она явно была не от мира сего. Володя сделал публикацию в группе и призвал всех помочь узнать — кто она, как ее зовут, откуда родом? Еще одна неравнодушная петербурженка Аня Абрашина ответила, что девушку эту подкармливает, и пообещала поискать ее родных. Спустя некоторое время Аня написала: «Мультяшку зовут Лена, она из Нижегородской области, и ей необходима госпитализация». После чего Аня в одиночку добилась госпитализации девушки и определила ее дальнейшую судьбу.
Мне показалось важным привлечь к «кейсу Мультяшки» внимание СМИ. Это же не котенка пристроить! Живой человек, безумный и бездомный. О Лене написали «Новая газета», «Бумага» и другие. Для меня большая честь познакомиться с Володей и Аней, и быть частью этого доброго дела.
О «Пяти Углах» лучше всего расскажут комментарии наших жителей
Ольга Ханукова Я как гурман, алкоголик и обжора, черпаю ценную информацию о всяких вкусных, но иногда тайных местах))). А если серьезно, то каждый раз получаю эстетическое удовольствие от самих постов и комментариев под ними.
Julia Lovtsova Мне лично однажды помогли найти хороших флористов и купить отличный букет для классного руководителя, с бесплатной доставкой! Все организовалось как-то само, за полчаса. Да и вообще любопытно читать, узнаю новые места и новости центральной части города.
Alya Vashkevich Много полезных контактов и ощущение общности с добрососедями.
Константин Николаев Это супергруппа! Я нашел собаку, работу, несколько нужных мест в городе и новых друзей. Любимая женщина и дети к началу работы группы у меня уже были.
Павел Меерсон Два прикрученных карниза потрясающей старушке. Пара вкусных ресторанов. Замечательные люди в комментариях.)
Leshaset Ichkov Объединение целого района в дружную семью.
Olga Maewsky Здесь есть ощущение товарищества, общности интересов, есть уникальный взгляд на город и его genius loci. Здесь есть неподдельное внимание к городским трудностям и печалям, совместное их преодоление. Есть и свои казусы и нелепицы, которые веселят и радуют. Здесь есть читатели и писатели — и у каждого свой стиль, свой образ, свое амплуа. Группа, которая создавалась для соседей, превратилась в живую площадку для обсуждений актуальных вопросов, собрание мнений и нетривиальных решений.
Tanya Petrova Это как будто за границей побывал, где соседи дружат и ходят друг к другу в гости пить чай с лимонным кексом.)
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии «Петербург будущего 2020» отель «Астория» Rocco Forte Hotels.
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