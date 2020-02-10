Как объединить соседей, чтобы сделать классное районное медиа? Инструкция

Почему появился паблик

Соседский паблик «Пять Углов» пришлось сделать, так как мне остро не хватало источника районных новостей. Сарафанное радио Владимирского округа и его окрестностей просто должно было появиться в интернете, пришло время. Питерскую интеллигенцию, а именно она в основном составляет электорат паблика, растормошить и объединить непросто. Но возможно.

Хотелось получить удобную и бесплатную площадку, где можно оперативно узнать новости района и поделиться с соседями полезной информацией. В «Пяти Углах» приветствуются личные рекомендации, фото, объявления и картинки из жизни центра Питера. Найти потеряшку, сдать комнату, предложить или получить помощь самого разного свойства — быстро и безопасно.

Рецепт успешного соседского паблика

Все СМИ существуют по схожим законам, в идеале информация должна быть актуальной, достоверной и не ангажированной. Опыт работы в пиаре и журналистике, конечно, не помешает. Мне помогают с пабликом мои друзья — Ольга Мамаева и Сергей Ушан. Нам приходится быть всем понемногу: редакторами, бильдами, авторами-блогерами и только в последнюю очередь админами. У Ольги огромный опыт редакторской работы, она кандидат филологических наук. Мне доводилось участвовать в издании корпоративной прессы, сочинять контент для разных сайтов, писать рецензии на книги и кино. Сергей — известный меценат, филантроп и питерский денди, руководит агентством Zero Design.

С чего начать?

Главное, у людей должен быть запрос, а наше дело — создать условную коммунальную кухню для уютных посиделок. Понятно, в коммуналке люди разные, случаются и драки, и скандалы, к этому мы были готовы.

Первый шаг — правильно выбрать среду (в нашем случае — фейсбук), название, тональность и концепцию. Контент люди создают сами (user generated content), нужно только задать верное направление посредством простых правил и начать собственные публикации. Важен второй шаг — сформулировать правила. После этого останется только последовательно, день за днем поддерживать атмосферу дружелюбного и взаимно уважительного общения, подкидывая полешки инфоповодов в топку инфополя.

Правила и модерация помогут сгладить неизбежные конфликты и соблюсти особый питерский апштант (дистанцию при общении). Не переходим на личности, не учим друг друга жить и держимся в стороне от политики. Мы готовы дать слово представителям любой конфессии или общности при условии соблюдения правил паблика «Пять Углов».

Так выглядит свод правил соседской группы жителей центра Петербурга «Пять Углов». В принципе, он универсален и подойдет для любого районного медиа.

«Объявления о продаже и аренде жилья разрешены. Аренда/продажа жилья — да, остальное — нет! Не превращайте группу в барахолку (исключения возможны с разрешения модераторов). Промоакции, самореклама, спам и неактуальные ссылки запрещены (темы/ссылки, не имеющие отношения к основной теме группы — жизнь центра Петербурга). Рекламные записи допускаются только при наличии скидок и особых условий для участников группы. Политические высказывания и агитация запрещены — в бан сразу и навсегда. Вежливость и доброжелательность! Хамство, переход на личности и отсутствие человеколюбия станут поводом для удаления из соседского сообщества. Мат не запрещен, остается на ваше усмотрение. За неуважение к соседям баним. Сбор средств на любые цели запрещен. Фактчекинг: перед публикацией или перепостом чужого материала проверьте достоверность и актуальность темы. Возможно, котика уже нашли!»