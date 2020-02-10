«СКА Арена» начала разбор обрушившихся конструкций СКК «Петербургский»

«Ведется разбор конструкций после демонтажа и двух скульптур для обеспечения их сохранности. Скульптуры демонтированы с их прежних мест. Сейчас они внутри площадки, но на безопасном расстоянии от основного здания», — сообщили в пресс-службе компании 10 февраля. В свою очередь защитники СКК обратились в контролирующие органы — помимо следственных действий, вновь подано заявление в КГИОП о признании комплекса памятником. «С этого момента по закону работы на объекте должны быть прекращены!» — напоминают активисты.

31 января после многолетних споров в Петербурге обрушился построенный в 1970-х СКК «Петербургский». Его хотели снести с 2018 года, но после сопротивлений градозащитников все же объявили конкурс проектов реконструкции. Правда, несмотря на это, с осени там происходили демонтажные работы, а сегодня начали срезать крышу, во время чего вся постройка внепланово была уничтожена. Погиб один рабочий. «Собака.ru» рассказывает историю модернистского здания, которое так и не успело стать объектом культурного наследия.